General Alvear celebró con gran participación popular su 157° aniversario

Con una masiva fiesta popular del 24 al 26 de julio de 2026, la localidad bonaerense celebró el 157° aniversario de su fundación, destacándose un almuerzo con 10 vaquillonas a la reja, un desfile cívico-militar y el show musical de Amar Azul. Durante varios días, reunió tradición, cultura, gastronomía y espectáculos para toda la familia. Los festejos continuarán el próximo finde largo del 15 al 17 de agosto con la tradicional Gran Jineteada Aniversario de la Agrupación Gauchos Peregrinos.

3 de Agosto de 2026 11:19hs

Por Ricardo Seronero

Las celebraciones comenzaron con la tradicional ofrenda floral en homenaje a Juan Agustín Noguera, padre fundador de la ciudad, y el acto protocolar frente al Palacio Municipal.

Durante el fin de semana, el predio de la Pista de Skate fue el punto de encuentro de miles de alvearenses y visitantes que disfrutaron del paseo de artesanos, food trucks, espectáculos musicales y las tradicionales vaquillonas a la reja, uno de los momentos más esperados de este evento que se celebra desde 2019.

El sábado 25 se desarrolló el Desfile Cívico-Militar, con una destacada participación de instituciones educativas, deportivas, culturales, fuerzas de seguridad y agrupaciones de la comunidad. Posteriormente tuvo lugar el tradicional Desfile Criollo, con gran participación ciudadana de tradiciones del campo argentino.

A lo largo de las tres jornadas se presentaron artistas locales y regionales, academias de danza y la Escuela Municipal de Música, brindando un espacio para el talento alvearense y de la región. El domingo, el almuerzo con las tradicionales vaquillonas a la reja, asadas por los Gauchos Peregrinos de la localidad, convocó a una multitud, mientras que el cierre artístico estuvo a cargo de Amar Azul, que hizo cantar y bailar a un predio completamente colmado.

Los festejos que debían culminar el 2 de agosto con la tradicional Gran Jineteada Aniversario de la Agrupación Gauchos Peregrinos, (por clima) fueron suspendidos para el fin de semana largo de agosto de 2026 que abarca el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto en Conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado nacional del lunes 17). El evento se va a desarrollar en el Ruedo Municipal, donde jinetes de distintos puntos de la región demostraron su destreza en una jornada que reafirmará el fuerte vínculo de General Alvear con sus raíces y tradiciones.

La Municipalidad de General Alvear y el Intendente Ramón José Capra, en diálogo con Sentí Argentina por AM 590 Radio Continental agradeció profundamente a las instituciones, artistas, emprendedores, trabajadores municipales, fuerzas de seguridad, colaboradores y a cada vecino que fue parte de esta gran celebración, haciendo posible que el 157° aniversario se viva como una verdadera fiesta, reflejo del orgullo de toda la comunidad alvearense.

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