Faustino Oro comenzó en Tigre con su serie de simultáneas en el país

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, acompañó al joven ajedrecista y destacó sus valores: “Estamos en Tigre porque aquí han hecho del ajedrez un trabajo muy importante que se ve reflejado en los más de 10 mil chicos que juegan en las escuelas, con todo lo que significa la influencia positiva del deporte, aprender a resolver problemas, tomar decisiones, administrar los tiempos, soportar presiones” afirmó.

3 de Agosto de 2026 11:10hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participó en la primera serie de simultáneas de ajedrez del Gran Maestro Faustino Oro en la ciudad de Tigre. Estuvo junto al intendente municipal, Julio Zamora; y al presidente de la Federación Argentina de Ajedrez, Mario Petrucci, entre otras autoridades.

Ante el salón colmado del Museo de Arte de Tigre le entregaron un reconocimiento a Faustino Oro, el Gran Maestro más joven en la historia en la Argentina y el segundo a nivel mundial.

Allí Scioli afirmó: “Estamos en Tigre porque aquí han hecho del ajedrez un trabajo muy importante que se ve reflejado en los más de 10 mil chicos que juegan en las escuelas, con todo lo que significa la influencia positiva del deporte, aprender a resolver problemas, tomar decisiones, administrar los tiempos, soportar presiones”.

Sobre Oro, Scioli destacó su “calidad humana, carisma y perspectivas que generan un efecto multiplicador, con todo lo que esto representa”.

Por su parte, el intendente de Tigre sostuvo: “Quiero agradecer a Daniel porque es un orgullo que hayan elegido a nuestra ciudad como sede para este evento donde participa nuestro genio del ajedrez”. A Faustino le expresó: “Vas a ser un elemento inspirador para nuestros chicos, es un gran semillero para producir nuevos jugadores que sigan tu camino”.

Faustino, por su parte, agradeció a Visit Argentina, a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, y al municipio de Tigre y dijo: “Es un orgullo llevar la bandera y representar a la Argentina en cada torneo que voy, disfrutemos la partida y que sea una jornada inolvidable”.

También estuvieron presentes la secretaria de Educación y Promoción Social de Tigre, Gisela Zamora; Sebastián Neuspiller; destacados ajedrecistas argentinos como Miguel Ángel Quinteros, Carolina Luján y Hugo Spangenberg, además de autoridades municipales y representantes de organizaciones civiles.

Faustino Oro comenzó su gira de exhibición con la primera partida simultánea de ajedrez en Tigre. Continuará en Mar del Plata el próximo 6 de agosto y en Rosario dos días después. Estas actividades son organizadas por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, auspiciadas por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), fiscalizadas por la Federación Argentina de Ajedrez y contarán con veinticinco participantes en cada sede.

La identificación internacional de Faustino Oro contribuye a difundir la imagen de la Argentina y a promover este tipo de exhibiciones como atractivos turísticos.



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