El consumo turístico cayó 5,6% en las vacaciones de invierno 2026

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 4,6 millones de turistas recorrieron el país, con una estadía promedio de cuatro días y un gasto total de $2,12 billones.

3 de Agosto de 2026 03:07hs

Durante las vacaciones de invierno, el consumo turístico cayó 5,6% en términos reales frente al mismo período del año pasado. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 4,6 millones de turistas recorrieron el país, con una estadía promedio de cuatro días y un gasto total de $2,12 billones.

La entidad atribuyó el comportamiento de la temporada a una combinación de factores poco favorables: la coincidencia con el Mundial 2026, el clima inestable y un contexto económico más ajustado. Aun así, la llegada de unos 400.000 visitantes del exterior ayudó a amortiguar la menor demanda del turismo interno.

Del total de viajeros, 4,2 millones fueron turistas nacionales, una cifra 5,9% superior a la de las vacaciones de invierno de 2025. CAME también señaló que, durante julio, se mantuvo una fuerte circulación de excursionistas hacia destinos que concentraron actividades populares, propuestas gastronómicas y otros eventos de convocatoria masiva.

Los mejores resultados se observaron en los centros de nieve y montaña, impulsados por las nevadas de la segunda mitad del mes. Bariloche encabezó la temporada con una ocupación cercana al 85%, seguida por Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Esquel y Malargüe. También tuvieron una buena performance Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja y Catamarca, mientras que la Costa Atlántica y gran parte de la provincia de Buenos Aires atravesaron una de sus temporadas invernales más flojas de los últimos años.