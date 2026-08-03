Cuba: sexto apagón nacional en ocho meses

El Gobierno cubano denuncia que el embargo de Estados Unidos limita el acceso a combustibles y repuestos necesarios para sostener la generación.

3 de Agosto de 2026 11:35hs

Cuba sufrió este domingo un nuevo apagón nacional tras la caída del sistema eléctrico en todo el país. La empresa estatal Unión Eléctrica informó en X que se produjo una “desconexión total” y señaló que se activaron protocolos para intentar recuperar el servicio.

La interrupción alcanzó a las 15 provincias y dejó sin suministro a zonas urbanas y rurales por igual. Se trata del sexto colapso general del sistema en lo que va del año y del undécimo desde fines de 2024, en una secuencia que vuelve a exponer la fragilidad de la red.

Especialistas atribuyen la crisis al deterioro de la infraestructura y al envejecimiento de las plantas termoeléctricas, que acumulan décadas de funcionamiento. El Gobierno cubano, en cambio, mantiene que el embargo de Estados Unidos limita el acceso a combustibles y repuestos necesarios para sostener la generación.

Desde Washington, la interpretación es distinta: sostiene que el problema responde a fallas de gestión y a decisiones económicas internas. En medio de ese cruce político, la población enfrenta cortes de agua por la salida de bombas, dificultades para conservar alimentos y una afectación prolongada de servicios básicos.