Chubut se consolida como destino sede de eventos

La Provincia patagónica formará parte de una nueva edición de Meet Up Argentina 2026 los días 5 y 6 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En las jornadas, la delegación mantendrá reuniones comerciales y rondas de negocios para promover a Chubut como sede de congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos nacionales e internacionales. La competencia XK Race Patagonia Esquel formará parte del panel "Eventos Deportivos Internacionales".

3 de Agosto de 2026 11:13hs

Por Ricardo Seronero

En el marco de la política de promoción turística que impulsa el Gobierno de la Provincia; el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo participarán de una nueva edición de Meet Up Argentina, el principal evento del país dedicado al turismo de reuniones. El encuentro se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en el Centro de Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La participación en esta feria forma parte de la estrategia de posicionamiento del destino en uno de los segmentos de mayor impacto para la actividad turística, promoviendo la provincia como sede de congresos, convenciones, ferias, viajes de incentivo y eventos nacionales e internacionales.

La comitiva chubutense estará conformada por representantes de la cartera turística provincial, junto a integrantes de los Bureaus y entes turísticos de los destinos de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel. Además, participarán referentes del sector privado, como Meraki Sur Eventos (de Esquel), Agencia Argentina Vision, Sussanich Turismo, las cadenas de Hoteles de Puerto Madryn Rayentray y Yene Hue (Tremun Hoteles), el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) de Trelew y organizadores de la carrera XK RACE Patagonia Esquel.

Durante ambas jornadas, el equipo provincial mantendrá reuniones comerciales y participará de las rondas de negocios organizadas en el marco de la feria, generando vínculos con organizadores de eventos, asociaciones, empresas y compradores nacionales e internacionales interesados en incorporar nuevos destinos para sus encuentros.

Consolidación

La participación en Meet Up Argentina refleja el trabajo conjunto que el Gobierno del Chubut impulsa junto a los destinos turísticos y los distintos actores del sector para fortalecer el segmento MICE en la provincia.

En este marco, las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn y Esquel desarrollan acciones coordinadas con sus áreas de Turismo, Entes de Promoción y Bureaus de Eventos, con el objetivo de consolidar su posicionamiento como sedes de encuentros provinciales, nacionales e internacionales, articulando esfuerzos con el sector privado y toda la cadena de valor de la industria.

A través de la Agencia Chubut Turismo también se trabaja de manera articulada con el sector privado para potenciar nuevos mercados y promover la captación de eventos. En este sentido, la participación del MEF pone en valor el nuevo centro de convenciones inaugurado por el museo, ampliando las posibilidades de posicionar a Trelew como sede de congresos, convenciones y reuniones.

La competencia XK Race Patagonia Esquel formará parte del panel "Eventos Deportivos Internacionales", donde presentará las principales características de la carrera y su impacto como producto turístico, destacando además los atractivos y la infraestructura de la región cordillerana para la organización de este tipo de eventos. La exposición se realizará el jueves 6, a las 15 horas, junto a representantes de eventos deportivos de las provincias de Santa Fe, Jujuy, Córdoba y San Juan.

Este trabajo articulado entre los sectores público y privado permite consolidar una oferta cada vez más competitiva, respaldada por infraestructura, servicios especializados, conectividad y una amplia diversidad de atractivos naturales, posicionando a Chubut como un destino diferencial para la realización de eventos durante todo el año.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590