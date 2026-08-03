Cayó 3% intermensual la liquidación de divisas de los exportadores de granos

En la comparación interanual, la caída fue más marcada y llegó al 28% respecto del mismo mes del año pasado. Ciara-CEC atribuyó esa diferencia al impacto de los distintos esquemas de retenciones aplicados por el Gobierno durante 2025.

3 de Agosto de 2026 10:00hs

La liquidación de divisas del sector exportador de granos y subproductos alcanzó en julio los US$ 2.918 millones, según informó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. El monto representó una baja de 3% frente a junio.

En la comparación interanual, la caída fue más marcada y llegó al 28% respecto del mismo mes del año pasado. Ciara-CEC atribuyó esa diferencia al impacto de los distintos esquemas de retenciones aplicados por el Gobierno durante 2025.

Con ese resultado, el acumulado de los primeros siete meses del año se ubicó en US$ 16.297 millones, un 16% menos que en igual período de 2025. La entidad recordó que en julio pasado seguía vigente el cierre del Decreto 38/2025, que había dispuesto una baja temporal de derechos de exportación.

Ese régimen redujo alícuotas para la soja, sus derivados, el trigo, la cebada, el maíz, el girasol y el sorgo. Luego, el Ejecutivo convirtió en permanentes las rebajas que habían sido transitorias y el sector proyectó para 2026 una campaña agrícola normal, sin esquemas excepcionales