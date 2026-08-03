A casi 9 de cada 10 argentinos un solo trabajo ya no le alcanza para llegar a fin de mes

El último Monitor de Opinión Pública de Zentrix muestra además que el 87,4% percibe que los salarios siguen perdiendo frente a la inflación.

3 de Agosto de 2026 12:28hs

El 86,6% de los argentinos cree que un solo empleo ya no alcanza para llegar a fin de mes, según el último Monitor de Opinión Pública de Zentrix. El relevamiento, realizado en julio, muestra además que el 87,4% percibe que los salarios siguen perdiendo frente a la inflación, en un contexto en el que la recuperación del poder adquisitivo todavía no aparece en la vida cotidiana.

La tensión sobre los ingresos también se refleja en el uso del crédito. El 61,9% de los consultados tomó deuda en los últimos seis meses y, en más de la mitad de los casos, lo hizo para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios y otras erogaciones esenciales; en cambio, sólo el 11,5% recurrió a financiamiento para comprar bienes durables. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, el recurso a financieras o prestamistas informales alcanza al 35,8%, muy por encima del 7% que se registra entre los mayores de 60 años.

La dificultad para sostener el mes completo se volvió una experiencia extendida. Dos de cada tres argentinos dicen que agotan sus ingresos antes del día 20 o ese mismo día, mientras que apenas el 9,3% afirma llegar al final del mes con capacidad de ahorro. En la franja de 18 a 39 años, el 85,5% queda sin dinero antes del 20, frente al 60,6% entre quienes tienen entre 40 y 59 años.

El endeudamiento también empieza a mostrar señales de estrés. Entre quienes tomaron crédito, el 28,9% reconoce que le cuesta mucho afrontar las cuotas, el 12% ya tuvo atrasos y el 6,4% admite que directamente no puede pagar. A eso se suma una percepción muy negativa sobre el sistema de precios: el 67,1% considera que el dato de inflación del INDEC no refleja lo que ve en su vida diaria, y entre los principales problemas del país aparecen la corrupción, los ingresos y salarios, la incertidumbre económica y el desempleo.