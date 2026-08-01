Un terremoto de 4,7 grados sacudió el noroeste de Nápoles

El movimiento, registrado a las 19:46 hora local, fue el más fuerte en esa zona en los últimos 40 años. Al menos ocho personas resultaron heridas de gravedad moderada.

1 de Agosto de 2026 09:21hs

Un sismo de magnitud 4,7 sacudió este viernes los Campos Flégreos, una caldera volcánica ubicada a 9 km al noroeste de Nápoles, en el sur de Italia. El movimiento, registrado a las 19:46 hora local, fue el más fuerte en esa zona en los últimos 40 años.

Al menos ocho personas resultaron heridas de gravedad moderada y su estado de salud es estable. El temblor provocó el derrumbe de la fachada de un edificio en Pozzuoli y varios desprendimientos de cornisas y yeso entre esa localidad y Bagnoli. Se registraron cortes de energía eléctrica desde Pizzofalcone hasta Fuorigrotta.

El sismo se sintió en Nápoles, en los municipios de la provincia y en las islas de Procida e Ischia, donde se reportaron momentos de inquietud entre la población. Las redes sociales se llenaron de videos con gente en las calles asustada. Los Campos Flégreos y sus ciudades, habitadas por medio millón de personas, atraviesan una fase de bradisismo, un fenómeno que eleva el nivel del suelo por el gas y magma acumulado en las profundidades.

Tras el sismo se suspendió el tráfico ferroviario en el nudo de Nápoles, incluyendo la línea de alta velocidad, para permitir inspecciones técnicas. Anas activó protocolos para revisar los tramos de carretera bajo su gestión. La Unidad de Crisis, dirigida por Fabio Ciciliano, se mantiene en contacto con las unidades locales del Servicio Nacional de Protección Civil.