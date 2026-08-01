Jacto presentará sus principales innovaciones en pulverización y agricultura de precisión en Aapresid 2026

En esta oportunidad, la empresa exhibirá sus más recientes desarrollos tecnológicos, con foco en los pulverizadores autopropulsados Uniport 4530 y el Uniport 5030, además de la línea de drones agrícolas y soluciones digitales para la gestión de las operaciones.

1 de Agosto de 2026 08:15hs

Jacto, multinacional especializada en maquinaria, servicios y soluciones agrícolas, participará de una nueva edición del Congreso Aapresid 2026, uno de los principales espacios de innovación y agricultura sustentable del país. En esta oportunidad, la empresa exhibirá sus más recientes desarrollos tecnológicos, con foco en los pulverizadores autopropulsados Uniport 4530 y el Uniport 5030, además de la línea de drones agrícolas y soluciones digitales para la gestión de las operaciones.

Durante el Congreso, la compañía presentará tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia operativa, la precisión de las aplicaciones y la productividad en los sistemas agrícolas, acompañando la evolución hacia una agricultura cada vez más inteligente, sustentable y basada en datos.

Además de las novedades en pulverización, Jacto exhibirá sus soluciones de conectividad, telemetría y gestión digital, desarrolladas para integrar la información de los equipos, optimizar la toma de decisiones y brindar mayor trazabilidad a las operaciones agrícolas.

Tecnología para una agricultura más eficiente

Desde la compañía destacan que el productor argentino continúa posicionándose como referente regional en adopción tecnológica y eficiencia operativa.

En pulverización, la demanda evoluciona hacia aplicaciones cada vez más precisas y sitio-específicas, impulsadas por el uso de insumos de mayor selectividad y valor agregado. En este escenario, la calidad de aplicación y la gestión inteligente de las operaciones adquieren un rol estratégico.

Entre las principales tendencias se consolidan las prescripciones basadas en imágenes obtenidas mediante drones, las aplicaciones localizadas, el corte pico por pico mediante tecnología PWM y la creciente demanda de trazabilidad y monitoreo a través de sistemas de telemetría embarcada.

A su vez, la automatización de tareas mediante sistemas inteligentes, como el repetidor de operaciones desarrollado por Jacto, representa una herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y optimizar el rendimiento de las máquinas.

Uno de los principales protagonistas del stand será el sistema BalanceControl, una tecnología que ajusta automáticamente la posición de las barras de pulverización de acuerdo con las irregularidades del terreno con sensores ubicados en el cuadro de la barra. Este sistema exclusivo de Jacto mejora la estabilidad de aplicación y permite alcanzar hasta un 30 % más de eficiencia operativa, favoreciendo una cobertura más uniforme y una mayor calidad de pulverización.

Drones agrícolas para aplicaciones de alta precisión

Otro de los ejes de la participación de Jacto será su línea de drones agrícolas DJI, integrada por los modelos Agras T100 y Agras T70P y el nuevo Agras T55P y Agras T100 doble Bateria.

Estos equipos amplían las posibilidades de aplicación en diferentes escenarios productivos y permiten realizar tratamientos con un alto nivel de precisión, contribuyendo a ampliar las ventanas de aplicación y a un uso más eficiente de los insumos. Integrados con las soluciones de conectividad y telemetría de Jacto, los drones forman parte de un ecosistema tecnológico que brinda mayor control, trazabilidad y eficiencia en las operaciones.

Un espacio para el intercambio técnico

Durante Aapresid 2026, Jacto ofrecerá un espacio destinado al intercambio técnico y comercial, donde productores, asesores, contratistas y profesionales del sector podrán conocer en detalle las tecnologías exhibidas y recibir asesoramiento especializado por parte de los equipos técnicos y comerciales de la empresa.

El objetivo será compartir experiencias, analizar los desafíos actuales de la producción agrícola y mostrar cómo la innovación tecnológica puede contribuir a mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la sustentabilidad de los sistemas productivos.

Objetivos para Aapresid 2026

Con su participación en Aapresid 2026, Jacto buscará fortalecer el vínculo con clientes, usuarios y concesionarios, consolidar su posicionamiento como referente en agricultura de precisión y continuar impulsando soluciones tecnológicas que contribuyan a una producción más eficiente, sustentable e innovadora.