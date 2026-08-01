Calles inundadas, daños materiales y más de veinte mil usuarios sin luz por el temporal

Ráfagas intermitentes afectaron el tránsito en la capital y se extendieron al norte bonaerense, Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, con caída de granizo en algunos lugares. Hasta la medianoche, cayeron 88,7 mm en la Ciudad.

1 de Agosto de 2026 08:37hs

Un fuerte temporal dejó este viernes calles inundadas, daños materiales y más de 22.000 personas sin energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

El diluvio se inició pasadas las 20:30 con ráfagas intermitentes que afectaron el tránsito en la capital y se extendió al norte bonaerense, Santa Fe, Rosario y Entre Ríos, donde en algunos sectores cayó granizo. El Observatorio Central registró hasta la medianoche 88,7 mm de agua en la Ciudad, con anegamientos en zonas céntricas.

Las tormentas se produjeron en tres momentos durante el viernes: por la mañana, al mediodía y al final de la tarde. Entre el primer y el segundo episodio hubo un lapso de sol y una temperatura máxima de 24,5 °C a las 18, con alta humedad.

A las 8 de este sábado, más de 22.000 usuarios seguían sin luz: más de 16.000 pertenecían a Edesur y casi 6.000 a Edenor. Para el sábado se prevé una mínima de 14 °C y una máxima de 19 °C, con lluvias aisladas por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde. El domingo amanecerá mayormente nublado, con una mínima de 10 °C y una máxima de 15 °C.