AFA en el 34° Congreso Aapresid: La sustentabilidad que el mundo exige ya se produce en Argentina con escala real

Agricultores Federados Argentinos (AFA) anuncia su participación estratégica en la 34° edición del Congreso Aapresid, el evento de referencia internacional que conecta innovación, tecnología y conocimiento agroindustrial. Bajo el lema “Nuestro Suelo. Nuestra Voz.”, el encuentro se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario.

1 de Agosto de 2026 07:46hs

En esta edición, AFA profundizará su posicionamiento institucional y técnico ante los principales decisores, investigadores, organismos y empresas de la cadena de valor. La estrategia de la cooperativa de primer grado más importante de Argentina estará centrada en demostrar que la sustentabilidad no es una promesa a futuro, sino una

capacidad instalada y una realidad operativa actual en el país. Para ello, el eje de su presencia estará focalizado en dos de sus grandes unidades industriales propias: BIOAFA (desarrollo y producción de biológicos) y sus Plantas Formuladoras de Fitosanitarios.

“Generación sustentable AFA”, será el concepto central que AFA llevará al Congreso, respaldado por una infraestructura que une la ciencia aplicada con el despliegue territorial más importante de la región.

Innovación industrial con respaldo territorial

Frente a un público técnico de alta exigencia, AFA se presentará como un actor clave que promueve la producción sustentable, abarcando desde la provisión de insumos tecnológicos hasta la exportación de

granos.

La propuesta de valor de sus unidades de insumos se estructura de la siguiente manera:

- BIOAFA: Representa la tecnología propia aplicada a la reducción de la dependencia de insumos químicos. Al ser productores de biológicos con arraigo territorial, AFA desarrolla el insumo y tracciona su adopción eficiente gracias a su conocimiento del sistema productivo.

- Formuladoras de Agroquímicos: Exhibirá su capacidad de formulación a escala industrial bajo los estándares técnicos más elevados del mercado. Sus plantas y certificaciones ratifican que cuenta con la escala e idoneidad técnica requerida por los estándares globales más exigentes.

Un sistema que otorga credibilidad real

La participación de AFA en Aapresid se basará en la evidencia de un sistema integrado que da soporte a sus desarrollos industriales:

- Originación certificada: AFA cuenta con estándares de certificación homologados de validez internacional, tales como BSVS (desde 2012) y RFS2 de la EPA (desde 2015). Esta trazabilidad se apoya en una red de casi 100 plantas de acopio propias certificadas y distribuidas estratégicamente en 7 provincias (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Salta y Tucumán), con más de 4.200 productores adheridos activamente al programa de sustentabilidad.

- Inserción sectorial y futuro: La cooperativa participa activamente en la comisión directiva de VISEC, adecuando

técnicamente sus plantas de acopio para dar cumplimiento a las regulaciones internacionales de libre deforestación.

Asimismo, se encuentra testeando en una fase piloto sus propias calculadoras de Huella de Carbono de producto, midiendo el impacto desde el cultivo en el lote hasta la salida del acopio.

Remate de Hacienda vía Streaming en el Congreso.

El miércoles 5, a las 10 horas, desde la Sala Regeneración, se llevará a cabo el remate de hacienda Especial de Invernada y Cría, con una destacada oferta de hacienda de excelente calidad proveniente de la zona núcleo, una de las principales regiones ganaderas del país, reconocida por la uniformidad y el potencial productivo de sus rodeos.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de ElRural.com, permitiendo participar del remate de manera ágil y segura desde cualquier lugar. Además, los compradores operarán con la modalidad de pago habitual, brindando previsibilidad y facilitando la concreción de los negocios.

Con esta propuesta, AFA incorpora al Congreso Aapresid una experiencia que integra innovación, tecnología y comercialización, acercando una nueva oportunidad para el negocio ganadero en uno de los principales encuentros del agro argentino.

Experiencia en el congreso: Alta gestión industrial

El stand de AFA en el Salón Metropolitano se transformará en una experiencia visual inspirada en una sala de control y monitoreo de alta gestión. A través de soportes audiovisuales y dinámicos, los asistentes podrán visualizar mapas de cobertura territorial, datos de red en tiempo real, procesos de planta y las certificaciones internacionales que validan su cadena de valor. El espacio estará respaldado de manera permanente por el equipo técnico-comercial especializado de BIOAFA, las Formuladoras y el programa de sustentabilidad de la firma, propiciando un espacio de intercambio técnico de alto nivel con pares de la industria, laboratorios y organismos sectoriales.

AFA llega a Aapresid 2026 para demostrar el valor de la disciplina de su mensaje: concentrar la potencia de su escala industrial para probar que la sustentabilidad y el cuidado de los recursos ya se fabrican en Argentina.

Acerca de Agricultores Federados Argentinos SCL

AFA es la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande de Argentina y una de las más importantes del mundo. Se fundó en 1932 y asocia de manera directa a más de 30 mil productores agropecuarios. Cuenta con oficinas comerciales, centros de distribución y plantas de acopios en 130 localidades de 10 provincias, empleando de manera directa a más de 1700 personas.

Cuenta con una capacidad de acopio propia de 3.200.000 toneladas, siendo el de mayor capacidad de almacenaje del país. Gracias a su planificación y potencia logística, en 2025 logró acopiar 6.800.000 toneladas.

Produce y comercializa insumos propios como semillas, fertilizantes, bioestimulantes, biofertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y coadyuvantes. Agrega valor a la producción de sus asociados con un molino harinero de última generación que tiene una capacidad de moliendas de 300 toneladas por día y con una aceitera con una capacidad de molienda 500 toneladas por día y de refinado de 150 toneladas por día, donde se procesan aceites de soja, girasol y colza.

Es desde hace 15 años el principal exportador de arvejas de Argentina, con una planta certificada internacionalmente en materia de inocuidad y seguridad alimentaria, que le permite exportar a más de 40 países.

En 2025 inauguró en Ramallo, provincia de Buenos Aires, una moderna planta especializada en la investigación, desarrollo y formulación de insumos biológicos de alta calidad.

En el ejercicio 2025 facturó más de 2.500 millones de dólares y cuenta con un patrimonio que supera los 830 millones de dólares.