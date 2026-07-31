Un desperfecto eléctrico provocó demoras en el Tren Mitre

Derivó en un principio de incendio en la estación Tres de Febrero. El incidente no dejó heridos, aunque sí generó interrupciones en el servicio durante varias horas en los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre.

31 de Julio de 2026 12:09hs

Un desperfecto eléctrico en una unidad del tren Mitre derivó en un principio de incendio en la estación Tres de Febrero y provocó demoras en la primera hora de la mañana del viernes. El incidente no dejó heridos, aunque sí generó interrupciones en el servicio durante varias horas.

El problema se registró poco después de las 7, cuando las llamas comenzaron a tomar parte de la formación. Pasajeros que esperaban en la estación filmaron el momento y difundieron el video en redes sociales, lo que permitió conocer la magnitud del desperfecto antes de que llegaran los equipos de emergencia.

Como consecuencia, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no operaron con normalidad hacia Retiro hasta casi las 9:30, cuando el servicio fue restablecido. La medida afectó a miles de usuarios que debieron buscar alternativas de transporte durante el pico de la mañana.