Río Negro anuncia en la ruta Buenos Aires - Viedma

Quienes vuelen con Aerolíneas Argentinas en la ruta Buenos Aires - Viedma podrán disfrutar de promociones exclusivas en la capital rionegrina. Con este incremento, Río Negro consolida una conectividad clave para acompañar el crecimiento de la capital provincial, fortalecer la integración de la Región Atlántica y potenciar la actividad turística.

31 de Julio de 2026 11:44hs

Por Ricardo Seronero

A partir del 10 de agosto, la ciudad sumará nuevas frecuencias, pasando de 4 a 6 vuelos semanales operados desde el Aeroparque Jorge Newbery. Con solo presentar el boarding pass o ticket de vuelo, los pasajeros accederán a descuentos especiales en alojamiento, excursiones y movilidad.

Detalle de beneficios:

Alojamientos: Promoción 3x2. Al hospedarse durante un fin de semana (viernes, sábado y domingo), abonarán solo 2 noches.

Excursiones: 15 % de descuento para recorrer los atractivos de la capital y el Camino de la Costa (city tours, paseos guiados, etc.).

Alquiler de autos: 15 % de descuento.

Prestadores adheridos y bases, destinoviedma.gob.ar.

Frecuencias y horarios:

Lunes, martes y jueves:

Salida de Aeroparque: 07:00 hs. Arribo a Viedma: 08:45 hs.

Regreso desde Viedma: 09:25 hs. Llegada a Aeroparque: 11:00 hs.

Miércoles, viernes y domingos:

Salida de Aeroparque: 15:20 hs. Arribo a Viedma: 17:05 hs.

Regreso desde Viedma: 17:45 hs. Llegada a Aeroparque: 19:20 hs.

Turismo religioso: el legado de Artémides Zatti

Desde la canonización del "enfermero santo" en 2022, Viedma se posicionó como un polo de turismo religioso y cultural. A través de un circuito autoguiado que abarca la Manzana Histórica, la Catedral Nuestra Señora de la Merced, la Parroquia Don Bosco y la emblemática costanera, los visitantes pueden descubrir la rica historia salesiana a la vera del río Negro. Una propuesta accesible ideal tanto para peregrinos como para amantes de la arquitectura y la cultura.

Naturaleza, historia y río

Durante los meses fríos, la provincia diversifica su propuesta sumando a la Cordillera un atractivo recorrido. Este itinerario conecta la gastronomía local con joyas naturales como el balneario El Cóndor, hogar de la colonia de loros barranqueros más grande del mundo. Además, a lo largo de la Ruta Provincial 1, los acantilados se transforman en miradores privilegiados para avistar la majestuosa ballena franca austral desde la costa.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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