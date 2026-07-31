Osvaldo Cornide: "Lo que está pasando es gravísimo, decenas de miles de empresas cerradas, 300 mil empleos perdidos"

"En este momento, un gran sector de las pymes, embargado por ARCA por no pagar a tiempo los impuestos. La caída brutal de la demanda que se puede observar caminando por las calles, la cantidad de locales cerrados, los negocios vacíos. Las familias están endeudadas, la gente joven sin trabajo y sin buscarlo. A mucha gente ni siquiera con dos trabajos le alcanza. Lo que falta es una política de desarrollo económico, defendiendo la industria nacional", enumeró el presidente honorario de CAME.

31 de Julio de 2026 09:47hs

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