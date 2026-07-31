Milei: ”Adorni es un tipo honesto”

A poco más de un mes de aceptarle la renuncia al ex jefe de Gabinete, para el Presidente, la reacción "desproporcionada" contra Adorni se explica, en buena medida, por una frase que molestó a periodistas.

31 de Julio de 2026 13:31hs

El presidente Javier Milei sostuvo que Manuel Adorni es una persona honesta y cuestionó el rol que asumieron sectores del periodismo en el caso que lo involucra. En una entrevista emitida este viernes, el mandatario señaló que habló con el exministro hace poco tiempo y reafirmó su confianza en su integridad. Para Milei, la reacción desproporcionada contra Adorni se explica, en buena medida, por una frase que molestó a periodistas: “ustedes son solo periodistas”.

Milei defendió la inocencia de Adorni mientras esperaba que la Justicia avance con su causa. Recordó que las garantías constitucionales establecen que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario y preguntó en qué parte de la Constitución se autoriza a los periodistas a actuar como fiscales o jueces. En su visión, esa dinámica derivó en lo que describió como una “muerte civil” anticipada.

En otro tramo de la conversación, el presidente rechazó la idea de que Estados Unidos “salvó” a Argentina durante la corrida cambiaria que se registró antes de las legislativas de 2025. Según explicó, el Gobierno enfrentó una salida de dólares de 41.000 millones que, sumada a operaciones previas como la limpieza de Lefi y la suba de encajes, equivalió a un ataque especulativo total de 70.000 millones. En ese contexto, precisó que el aporte estadounidense fue de 2.500 millones, menos del 5 por ciento del total, y calificó de “intelectualmente deshonesto” afirmar que ese dinero fue determinante.

Milei también reclamó un cambio en el sistema electoral de la provincia de Buenos Aires y vinculó esa resistencia con la defensa de privilegios políticos. Rememoró cómo se modificó el resultado en la provincia y luego en el comicio nacional, con una diferencia de 15 puntos que terminó favoreciendo a Santilli. En su lectura, la implementación de la Boleta Única de Papel en la elección nacional busca evitar el fraude y que la sociedad tome conciencia de prácticas que, aseguró, el peronismo y el kirchnerismo habrían utilizado para “robar elecciones”.