Turismo

Más de medio millón de pernoctes en vacaciones de invierno en Jujuy

Con una ocupación general del 78,9% y más de 160 mil visitantes, las vacaciones de invierno tuvieron a Purmamarca y Tilcara como los destinos más elegidos. El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, valoró los resultados: "Julio confirma que Jujuy es uno de los destinos preferidos del país y refleja el trabajo conjunto entre el sector público y el privado"
31 de Julio de 2026 11:27hs
Más de medio millón de pernoctes en vacaciones de invierno en Jujuy
Escuchar

Por Ricardo Seronero 

En Jujuy las vacaciones de invierno dejan indicadores contundentes para el turismo, con 503.246 pernoctes y 162.524 turistas. La ocupación promedio trepó al 78,9%, la estadía se ubicó en 3,1 noches y el impacto económico superó los 65.454 millones de pesos, en una de las temporadas más fuertes del año.

La temporada se apoyó en 431 alojamientos y 12.347 plazas distribuidas en toda la provincia. Del total de pernoctes, 301.948 se concentraron en emprendimientos empadronados y 201.299 en plazas no empadronadas.

La Quebrada lideró la demanda regional

La Región Quebrada encabezó la ocupación con 87,54%, seguida por la Región Valles (72,89%), la Región Yungas (70,19%) y la Región Puna (56,97%). Entre las localidades, Purmamarca marcó el nivel más alto con 91,2%, acompañada por Tilcara (89,8%), Maimará (86,6%) y Humahuaca (83,2%). San Salvador de Jujuy alcanzó el 75,1%, mientras Libertador General San Martín, San Francisco y San Pedro se ubicaron por encima del 72%.

Un impacto de más de 65.400 millones de pesos

El turismo en Jujuy dejó una marca profunda en la economía provincial: el gasto de los visitantes superó los 65.454 millones de pesos, con un desembolso diario promedio de 130.050 pesos por persona. Los 162.524 viajeros sostuvieron a la gastronomía, el comercio, el transporte y los prestadores de servicios en cada región.

Un cierre que consolida las vacaciones de invierno

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, valoró los resultados: "Julio confirma que Jujuy es uno de los destinos preferidos del país y refleja el trabajo conjunto entre el sector público y el privado". Los números del receso reafirma el posicionamiento de la provincia de cara a la primavera. El detalle completo del balance turístico provincial está disponible para prensa y prestadores.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

TEMAS RELACIONADOS
TurismoJujuyPurmamarcaTilcaraFederico PosadasSentí ArgentinaRicardo Seronero
Comentarios