La FIFA anunció el inicio de una evaluación para un Mundial con 64 equipos

El organismo envió un documento a sus 211 federaciones miembro en el que comunica su intención de contratar a una agencia independiente para medir el impacto deportivo, logístico y económico de un torneo de ese tamaño.

31 de Julio de 2026 13:48hs

La FIFA puso en marcha un estudio formal para evaluar la ampliación del Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones. El organismo envió un documento a sus 211 federaciones miembro en el que comunica su intención de contratar a una agencia independiente. Esa consultora deberá medir el impacto deportivo, logístico y económico de un torneo de ese tamaño antes de que se tome una decisión definitiva.

El primer paso administrativo está previsto para el 14 de agosto, cuando se trataría la designación de la agencia externa. A partir de allí, el equipo seleccionado tendrá aproximadamente cuatro semanas para entregar un informe detallado. El análisis deberá responder si un formato de 64 equipos fortalece la relevancia global del certamen o si, en cambio, genera dilución competitiva, congestión de calendario y saturación del mercado.

Una expansión de esa magnitud implicaría rediseñar el formato de competición y redistribuir los cupos por confederación. También obligaría a sumar más partidos al calendario, con efectos directos sobre el bienestar de los jugadores y la estructura de las fechas internacionales. El proyecto se enmarca en un discurso que prioriza la inclusión de naciones pequeñas y la posibilidad de que más países sueñen con participar.

El anuncio llega en un momento de alta tensión para la FIFA, que enfrenta un rechazo creciente a su plan de crear FIFA Forward Enterprise, una filial para incorporar inversores privados en competiciones como el Mundial masculino, el femenino y el de Clubes. UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol cuestionaron la iniciativa por falta de consulta y por los riesgos que introduce en la gobernanza del fútbol. Aun así, la casa madre del deporte no frenó el proceso y abrió oficialmente otro debate de alcance global.