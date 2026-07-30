Tapalqué: se viene la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente

El 1 y 2 de agosto, la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente reunirá gastronomía, música en vivo, artesanos y actividades para todas las edades, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la temporada en la provincia de Buenos Aires.

30 de Julio de 2026 10:14hs

Por Ricardo Seronero



Los pastelitos recién hechos, el chocolate caliente humeante y dos días de propuestas para toda la familia vuelven a convertir a Tapalqué en la capital de los sabores del invierno.

Durante ambas jornadas, a partir de las 12, se podrán recorrer los puestos de pastelitos artesanales, participar del concurso que premiará las mejores elaboraciones y compartir una taza de chocolate caliente en un ambiente pensado para disfrutar de las tradiciones argentinas. La programación también incluirá espectáculos musicales y culturales en vivo, además de una feria de artesanos y emprendedores que exhibirán productos regionales.

La fiesta que fue reprogramada, por cuestiones climáticas, está organizada por Expo Arte & Sabores junto con la Municipalidad de Tapalqué, busca poner en valor la gastronomía local y generar un espacio de encuentro para las familias, ofreciendo una alternativa para quienes eligen recorrer el interior bonaerense durante las vacaciones de invierno.

La celebración se ha convertido en una propuesta que combina identidad, cultura y producción local, reuniendo a elaboradores, artistas y emprendedores en torno a uno de los dulces más representativos de la cocina argentina.

Un destino para descubrir más allá de la fiesta

Ubicado a unos 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tapalqué se presenta como una excelente alternativa para una escapada de invierno.

Quienes visiten la ciudad durante ese fin de semana también podrán conocer el Complejo Termal Tapalqué, que ofrece piscinas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para disfrutar de la temporada.

La propuesta turística se completa con el Balneario Municipal, un amplio espacio recreativo sobre las márgenes del arroyo Tapalqué, senderos para caminar o andar en bicicleta, plazas, circuitos patrimoniales, una variada oferta gastronómica y alojamientos para todos los gustos, permitiendo combinar descanso, naturaleza y actividades al aire libre.

Con opciones para todas las edades, una gastronomía que rescata los sabores tradicionales y el atractivo de sus termas, la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente se presenta como una excelente oportunidad para descubrir uno de los destinos emergentes de la provincia de Buenos Aires, donde la hospitalidad, el patrimonio local y las experiencias de bienestar convierten cada visita en una escapada ideal para disfrutar de las vacaciones de invierno.

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