Se triplicó el número de jubilados con deudas impagas o en mora, en el último año

Casi la mitad de este grupo, unos cuatro millones de personas, mantiene créditos activos con atrasos superiores a 90 días, según un informe del grupo Bapro.

30 de Julio de 2026 11:07hs

El endeudamiento entre jubilados se intensificó hasta triplicar la cantidad de adultos mayores con deudas impagas o en mora. Casi la mitad de este grupo, unos cuatro millones de personas, mantiene créditos activos con atrasos superiores a 90 días, según un informe del grupo Bapro.

El estudio, elaborado por Provincia Microcréditos, revela que el 44,6% de las personas en edad jubilatoria arrastra saldos pendientes, una proporción que se aceleró desde la segunda mitad de 2023 y hoy supera los niveles previos. Esta tendencia se inscribe en un deterioro general del crédito en los hogares argentinos, donde la irregularidad alcanzó el 12,8% en mayo, muy por encima del máximo registrado durante la pandemia.

Parte de este deterioro se atribuye a la caída del poder de compra de las jubilaciones. La jubilación mínima, incluso con el bono de 70 mil pesos, perdió un 19% de su poder adquisitivo en términos reales desde noviembre de 2023, según el informe. Ese cálculo, basado en el Índice de Precios al Consumidor, no contempla el peso específico que tienen en la canasta de los adultos mayores rubros como medicamentos, atención médica, alimentos y servicios básicos, por lo que el deterioro efectivo podría ser aún mayor.

Otros relevamientos privados confirman la dimensión del problema. Un procesamiento de datos del Banco Central realizado por la consultora EcoGo indica que unos 20,9 millones de personas tienen hoy alguna línea de crédito vigente, de las cuales cerca de 5,8 millones registra atrasos superiores a los 90 días. Los incumplimientos son bastante mayores entre quienes se financian con entidades no bancarias —alrededor del 28%— que entre los clientes de bancos tradicionales —12,8%—, en parte porque las tasas de las financieras no bancarias resultan varias veces superiores a la inflación.