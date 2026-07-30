La UEFA anunció un boicot inmediato y completo a torneos FIFA mientras siga el proyecto de 'vender' el fútbol a privados

En un extenso comunicado, la organización europea afirma que el certamen no puede ser tratado como un producto de inversión, ya que constituye uno de los mayores legados deportivos del fútbol y ninguna porción debería entregarse a capitales privados.

30 de Julio de 2026 13:30hs

La UEFA confirmó que sus 55 federaciones miembro se abstendrán de participar en cualquier competición organizada por la FIFA mientras permanezca activo el proyecto de ceder parte de los derechos comerciales de sus torneos a inversores privados. La medida fue aprobada tras una reunión extraordinaria convocada este jueves para examinar la iniciativa impulsada por el organismo que lidera Gianni Infantino.

Mediante un comunicado extenso, el ente europeo rechazó “de forma unánime e inequívoca” la propuesta y subrayó que la Copa del Mundo “no está en venta”. En el texto se afirmó que el certamen no puede ser tratado como un producto de inversión, ya que constituye uno de los mayores legados deportivos del fútbol y ninguna porción debería entregarse a capitales privados.

La UEFA también criticó el modo en que la FIFA promovió el plan y denunció una “profunda falta de liderazgo” junto a una “abdicación de su deber como garante del fútbol mundial”. Según el organismo, las federaciones nacionales recibieron un “ultimátum” para aceptar una decisión calificada de “coercitiva” y alejada de un proceso democrático.

Ante este escenario, la UEFA advirtió que el ingreso de inversores privados alteraría de manera “irreversible” la gobernanza del fútbol internacional, ya que las decisiones sobre calendarios, formatos de competencia y desarrollo del deporte quedarían condicionadas por los intereses económicos de los accionistas. Solo si el proyecto es “abandonado por completo” y la FIFA ofrece garantías vinculantes de no volver a impulsar un esquema de propiedad privada sobre sus competiciones, el organismo europeo revisará su postura.