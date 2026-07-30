José Luis Villarreal: "Soy un convencido de que el negocio se ha comido el fútbol"

"No puedo entender que River haya separado 12 o 15 futbolistas de muy buen nivel. Hoy el Chacho podría estar mano a eso y no sufrir la cuarta derrota consecutiva. Escuché sobre una posible salida si le va mal contra Central. Boca tiene el mismo presente desde hace varios años. El equipo no termina jugando bien y Boca no termina siendo lo que el Mundo Boca quiere, que sea protagonista y pelee los campeonatos", sentenció el exquisito ex mediocampista de los dos supergrandes y de la Selección, con una larga cadena como entrenador y hoy instalado en Miami.

30 de Julio de 2026 13:54hs

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