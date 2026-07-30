Detuvieron y liberaron al enfermero que trató salvajemente a dos ancianas

La Fiscalía N°7 notificó a Cichero de la existencia del proceso por lesiones leves, insultos y maltratos, y dispuso su liberación mientras avanza la investigación.

30 de Julio de 2026 12:10hs

Nicolás Gastón Cichero, un enfermero de 37 años, fue aprehendido y luego liberado por la Justicia de Mar del Plata en el marco de una investigación por maltrato a dos adultas mayores en el geriátrico “David”.

Las autoridades del hogar, ubicado en Funes 1700, barrio San Juan, presentaron la denuncia penal tras revisar imágenes de cámaras de seguridad que registraron al trabajador alimentando a la fuerza a una residente y golpeándola con una cuchara en los labios. En otra secuencia se observa a Cichero manipulando con brusquedad a otra anciana en silla de ruedas, mientras la insultaba y le repetía frases como “Morite” al recostarla. La encargada del centro, Marcela Alejandra Poskin, actuó después de que familiares advirtieran lesiones sospechosas en las víctimas.

La Fiscalía N°7 notificó a Cichero de la existencia del proceso por lesiones leves, insultos y maltratos, y dispuso su liberación mientras avanza la investigación. En paralelo, la Policía Científica realizó un relevamiento en la residencia para recolectar elementos de prueba que se incorporarán a la causa.

El caso generó indignación pública y motivó que vecinos y conocidos se presentaran en el domicilio particular del imputado, aunque este no fue hallado en el lugar. La Justicia evalúa modificar la carátula del caso a medida que se profundicen las pericias y los análisis sobre el estado de las adultas mayores agredidas.