Desbordes en Ceuta por la llegada masiva de emigrantes que forzaron la valla fronteriza con Marruecos

La ausencia de custodia policial en el sector permitió que cientos de personas sortearan las barreras de protección y accedieran a pie al territorio español desde la localidad marroquí de Castillejos. Las autoridades locales reclaman el cierre de la frontera y el despliegue del Ejército.

30 de Julio de 2026 12:33hs

Ceuta atraviesa una crisis migratoria de proporciones inéditas tras el ingreso masivo de miles de jóvenes que franquearon la valla fronteriza con Marruecos. La ausencia de custodia policial en el sector permitió que cientos de personas sortearan las barreras de protección y accedieran a pie al territorio español desde la localidad marroquí de Castillejos. Algunos evadieron también el espigón del Tarajal, históricamente utilizado para eludir los controles terrestres.

La Junta de Portavoces de la Asamblea ceutí se reunió con carácter urgente para analizar lo que definió como un salto cualitativo en la presión migratoria que soporta la región. Las autoridades locales reclamaron al Gobierno de Pedro Sánchez el cierre inmediato de la frontera y el despliegue del Ejército con el fin de contener la situación.

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, alertó sobre una emergencia humanitaria y social sin precedentes. En los últimos nueve días ingresaron por vía marítima más de 1.500 migrantes, a un promedio de 200 por jornada, y la afluencia desbordó por completo los centros de acogida, que se encuentran colapsados.

Desde el Ministerio del Interior, el Gobierno español aseguró que actúa de manera coordinada para responder con rapidez y eficacia. El ministro Fernando Grande-Marlaska anunció que viajará este viernes a la ciudad autónoma para evaluar personalmente la evolución de los hechos y definir las medidas necesarias. Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y concentran una sensibilidad estratégica particular frente a los movimientos migratorios masivos.