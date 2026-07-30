Catedral, la montaña de todos los barilochenses, proyecta su futuro

La visión de desarrollo a futuro propone una transformación de la base de la montaña, con áreas de servicios, propuestas comerciales y gastronómicas, servicios de uso cotidiano, una clínica de alta complejidad y un nuevo edificio para la nueva Telecabina Amancay, para ampliar las posibilidades de uso de Catedral más allá de la temporada de nieve.

30 de Julio de 2026 10:05hs

Por Ricardo Seronero

Cerro Catedral forma parte de la identidad de Bariloche y es patrimonio de todos sus habitantes. La visión proyecta una montaña que conserve su esencia y su paisaje, pero que también tenga actividad durante todo el año y una mayor integración con la vida de la ciudad.

Para que esta visión pueda convertirse en realidad, es fundamental que el Concejo Municipal apruebe los parámetros urbanísticos y que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche los establezca. Este paso es necesario para contar con un marco claro que permita llevar adelante, de manera ordenada y responsable, el desarrollo y las inversiones que necesita la montaña.

La aprobación de estos parámetros permitirá avanzar con una base completamente renovada, áreas comerciales y gastronómicas, servicios de uso cotidiano, una clínica de alta complejidad con atención durante todo el año y un nuevo edificio para la nueva Telecabina Amancay. También permitirá ampliar las posibilidades de uso de Catedral y generar propuestas para disfrutar la montaña tanto en invierno como en verano.

Contar con reglas claras y previsibilidad es, así, un paso clave para hacer realidad este proyecto, acompañar el crecimiento de todos los barilochenses y construir un Bariloche para hoy y para las futuras generaciones.



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