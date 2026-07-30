AVIABUE consolidó su participación institucional en el III Foro de Turismo de Visit Buenos Aires

“Estos encuentros sirven para analizar los resultados de las acciones que se realizan en el sector turístico de la ciudad, en conjunto con el sector público y privado, y trabajar en nuevas iniciativas a futuro, intercambiando ideas y opiniones para mantener la oferta turística siempre vigente”, expresó el presidente de AVIABUE, Adrián Manzotti.

30 de Julio de 2026 10:00hs

Por Ricardo Seronero

La Asociación participó del Directorio Consultivo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y fue expositora en el III Foro de Turismo de Visit Buenos Aires, reafirmando su compromiso con el trabajo conjunto entre el sector público y privado para el desarrollo de la actividad turística.

La jornada comenzó con la reunión del Directorio Consultivo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, de la que participó el presidente de AVIABUE, Adrián Manzotti. El encuentro fue encabezado por el presidente del Ente de Turismo y de Visit Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, y contó con la participación del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi; la directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, Karina Perticone y los presidentes de las principales cámaras y asociaciones que integran el sector turístico porteño.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la estrategia de comunicación del destino, los indicadores del Observatorio Turístico, las acciones de promoción y posicionamiento de Buenos Aires, la agenda de desarrollo turístico y un espacio de intercambio entre los representantes de las instituciones participantes.

Posteriormente, AVIABUE tuvo una destacada participación institucional en el III Foro de Turismo de Visit Buenos Aires, donde fue una de las entidades expositoras del workshop comercial, contando con un espacio propio para presentar las acciones que desarrolla la asociación e intercambiar propuestas con agencias de viajes, operadores turísticos, empresas e instituciones vinculadas a la actividad.

Además de Manzotti, AVIABUE contó con la presencia de los integrantes de la Comisión Directiva Martín Zanone, Martín Romano, Daniela Pons, Clider Scott y Ana Chiesa, quienes participaron de las distintas actividades desarrolladas durante la jornada.

“Estos encuentros sirven para analizar los resultados de las acciones que se realizan en el sector turístico de la ciudad, en conjunto con el sector público y privado, y trabajar en nuevas iniciativas a futuro, intercambiando ideas y opiniones para mantener la oferta turística siempre vigente”, expresó Manzotti.

Con su participación en estos espacios de articulación, AVIABUE continúa fortaleciendo su compromiso con el desarrollo del turismo en la Ciudad de Buenos Aires, promoviendo el diálogo, la cooperación entre el sector público y privado y el crecimiento de las agencias de viajes como actores fundamentales de la cadena de valor turística.



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