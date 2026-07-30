Brasil

Al menos 5 muertos y severos daños por un temporal con vientos de 120 km/h

Las ráfagas provocaron la caída de árboles, derrumbes, trastornos en el transporte y cortes generalizados de energía eléctrica. Los vientos intensos arrastraron arena y objetos por playas y calles, y en varios lugares se registraron escenas de riesgo.
30 de Julio de 2026 13:47hs
Al menos 5 muertos y severos daños por un temporal con vientos de 120 km/h
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Un severo temporal golpeó el sur y el sureste de Brasil y dejó al menos cinco muertos, varios heridos y daños extensos en infraestructura. Las ráfagas, que en algunos puntos superaron los 120 kilómetros por hora, provocaron la caída de árboles, derrumbes, trastornos en el transporte y cortes generalizados de energía eléctrica.

El fenómeno se asoció al avance de un frente frío que partió desde Rio Grande do Sul y alcanzó los estados de San Paulo y Río de Janeiro. Los vientos intensos arrastraron arena y objetos por playas y calles, y en varios lugares se registraron escenas de riesgo, como el vuelo de carteles que golpearon a personas y la rápida evacuación de bañistas en zonas turísticas.

Las víctimas fatales se distribuyeron en diferentes localidades: en el puerto de Santos murió un hombre por la caída de un árbol; en Sorocaba falleció un conductor; en San Sebastián un pescador perdió la vida tras el naufragio de su embarcación; y en Río de Janeiro dos personas murieron por el derrumbe de un muro en el barrio de Santa Teresa. Los apagones y los daños estructurales forzaron la suspensión de servicios y la activación de operativos de emergencia en puertos, aeropuertos y rutas.

El puerto de Santos interrumpió sus operaciones por el riesgo de las ráfagas, y el aeropuerto internacional Galeão registró vientos de hasta 74 km/h que causaron desvíos y demoras de vuelos. En Río hubo interrupciones parciales en el metro y en el aeropuerto Santos Dumont, mientras el gobierno de San Paulo conformó un gabinete de crisis y los bomberos realizaron rescates por caída de árboles y derrumbes. Las autoridades mantienen la alerta por nuevos episodios de lluvia intensa, tormentas eléctricas y posibles granizadas, y el Instituto Nacional de Meteorología indicó que la inestabilidad persistirá este jueves, con probabilidad de nuevas ráfagas más al sur del país el viernes.

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