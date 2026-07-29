Los abogados de CFK apuntaron a una ”revisión total de la sentencia”

Rafael Valim, Javier Borrego y Carlos Beraldi recordaron que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU son vinculantes para el Estado argentino. Y enumeraron 'irregularidades' en la causa por la que fue condenada e inhabilitada para ejercer cargos públicos a perpetuidad.

29 de Julio de 2026 13:00hs

Los abogados Rafael Valim, Javier Borrego y Carlos Beraldi, que integran la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, anunciaron los pasos para llevar el caso de la expresidenta ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Junto con la presentación formal, los letrados solicitaron una medida cautelar que busca suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada contra CFK. Esta suspensión permitiría que la exmandataria recupere su elegibilidad y pueda volver a competir en procesos electorales.

Valim, abogado brasileño que integró la defensa del presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva en el caso Lava Jato, señaló que la sanción vulnera precedentes claros del Comité, el cual no admite inhabilitaciones perpetuas. Los defensores apuntaron a una revisión total de la sentencia y recordaron que las decisiones del organismo son vinculantes para el Estado argentino. El dictamen puede obligar al país a revisar las decisiones judiciales, reconocer violaciones de derechos humanos y cumplir con las medidas cautelares solicitadas.

La decisión de acudir a la ONU se fundamenta en el acceso directo que ofrece el Comité a ciudadanos cuyos derechos han sido violados, sin necesidad de pasar por comisiones previas como exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cristina Fernández de Kirchner había anunciado mediante una carta la incorporación de Valim y Borrego a su equipo legal y denunció una persecución político-judicial. El equipo espera que el documento sea tratado en octubre, cuando el organismo con sedes en Ginebra y Nueva York celebre su próxima reunión.

Borrego y Valim sostuvieron que la condena en la Causa Vialidad está plagada de irregularidades y que se violaron los derechos de la expresidenta. Valim afirmó que ningún presidente en Argentina debería quedar libre de responsabilidades una vez finalizado su mandato por convenios firmados entre entes autárquicos y provincias. Borrego, por su parte, resaltó la existencia de arbitrariedades y un componente de violencia de género en la hostilidad contra Kirchner, quien en cuatro instancias judiciales no coincidió con ninguna mujer en la judicatura o la fiscalía.