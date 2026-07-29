La ANAC brasileña restringió la venta de pasajes de Flybondy, por la suspensión masiva de vuelos

La decisión responde a un deterioro comprobado en la regularidad operativa de la compañía y a fallas reiteradas en la atención a los pasajeros, según detalló el organismo regulador.

29 de Julio de 2026 13:50hs

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil impuso una medida cautelar que restringe la venta de pasajes de la aerolínea argentina Flybondi en territorio brasileño. La decisión responde a un deterioro comprobado en la regularidad operativa de la compañía y a fallas reiteradas en la atención a los pasajeros, según detalló el organismo regulador.

La resolución alcanza, en una primera etapa, a la comercialización de billetes con destino a Florianópolis, Maceió y Salvador, tres ciudades que Flybondi todavía no había comenzado a servir de manera efectiva. Además, la ANAC prohibió a la empresa incorporar nuevos destinos, aumentar frecuencias o ampliar su red de operaciones en Brasil hasta que demuestre la recuperación de la regularidad del servicio.

El organismo fijó un plazo máximo hasta el 3 de agosto para que la aerolínea implemente los ajustes operativos necesarios; si no acredita mejoras antes de esa fecha, la suspensión de la venta de pasajes se extenderá a la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão).

La ANAC adoptó la medida luego de constatar que, entre el 1 y el 27 de julio, Flybondi canceló el 79% de los vuelos programados hacia Brasil. El monitoreo reveló una sucesión de cancelaciones, una reducción sostenida de las operaciones en el país, diferencias entre los vuelos programados y los efectivamente realizados, y un aumento de los reclamos de pasajeros.

La fiscalización también identificó inconvenientes en la atención al cliente: dificultades para acceder a los canales de comunicación, demoras en los reembolsos, problemas para modificar vuelos y deficiencias en la asistencia brindada a los afectados por las cancelaciones. La medida no afecta los pasajes ya emitidos y, en caso de cancelación, Flybondi mantiene la obligación de asistir a los pasajeros, ofrecer una reubicación sin costo o reintegrar el importe abonado, conforme a la normativa brasileña.

La decisión de la autoridad aeronáutica brasileña se suma a los cuestionamientos que Flybondi enfrenta en la Argentina por las reiteradas demoras y cancelaciones de vuelos. En ese contexto, la senadora nacional por Mendoza y presidenta de la Comisión de Turismo del Senado, Mariana Juri, presentó un pedido de informes para que la ANAC argentina detalle las actuaciones realizadas frente al desempeño operativo de la compañía, incluyendo actas de infracción, sumarios administrativos, cantidad de reclamos y sanciones eventualmente aplicadas durante 2025 y 2026.