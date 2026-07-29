Desde este sábado, aumenta 3,9% el transporte público en el área metropolitana

En CABA, las 31 líneas que circulan solo dentro del distrito tendrán tarifas de $852,90 hasta 3 kilómetros, $947,71 entre 3 y 6, $1.020,71 entre 6 y 12, y $1.093,77 para recorridos de más de 12 kilómetros, siempre con SUBE registrada.

29 de Julio de 2026 12:05hs

Desde el 1° de agosto, el transporte público de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires volverá a ajustarse. Subtes y colectivos subirán 3,9%, en línea con el mecanismo de actualización automática que rige en ambas jurisdicciones.

El cálculo toma como referencia la inflación de junio, informada por el INDEC en 1,9%, y le suma dos puntos porcentuales. En CABA, las 31 líneas que circulan solo dentro del distrito tendrán tarifas de $852,90 hasta 3 kilómetros, $947,71 entre 3 y 6, $1.020,71 entre 6 y 12, y $1.093,77 para recorridos de más de 12 kilómetros, siempre con SUBE registrada.

En la Provincia, las líneas numeradas desde el 200 aplicarán el mismo incremento y fijarán sus valores en $1.111,19 hasta 3 kilómetros, $1.250,08 entre 3 y 6, $1.388,98 entre 6 y 12, $1.666,78 entre 12 y 27, y $1.959,58 para trayectos superiores a 27 kilómetros. Las líneas nacionales quedan al margen de esta suba y conservarán el esquema vigente: boleto mínimo de $742,81, $757,67 con SUBE registrada, $340,95 para Tarifa Social y $1.515,33 sin registrar.

También habrá nuevos valores en los trenes del AMBA y en el subte. En los ferrocarriles metropolitanos, el aumento rondará entre 10,5% y 11% según la sección, con tarifas de $420, $590 o $730 con SUBE, y de $1.500 en efectivo; en el subte, el pasaje general con SUBE registrada pasará a $1.684, el viaje sin registrar costará $2.541,10 y el Premetro valdrá $567,35, mientras seguirán vigentes los descuentos por frecuencia y las tarifas sociales y estudiantiles.