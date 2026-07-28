Salvador di Stefano: "El lío que armó Trump" en Irán genera "una montaña rusa todos los días" que complica el Riesgo País

"Todos tienen problemas con el combustible por la guerra entre EE. UU. e Irán, y la Argentina también", explicó el economista sobre el estancamiento del Riesgo País por encima de los 400 puntos. "La Argentina ha logrado un presupuesto equilibrado, con los ingresos fiscales financia el gasto y el pago de intereses. Se está dedicando a refinanciar capital, eso le da más crédito al país. Todo eso baja el riesgo país, lo que baja la tasa a la salen a financiarse las empresas en el mundo. Los proyectos son más viables, y eso genera más fuentes de trabajo y mejor ingreso", afirmó.

28 de Julio de 2026 09:30hs

Escuchar