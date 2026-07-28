Más de 500 agencias ya avanzan en la implementación del sello de calidad FAEVYT–SECTUR

"La respuesta de las agencias de viajes superó nuestras expectativas" señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

28 de Julio de 2026 12:20hs

Por Ricardo Seronero

A poco más de un mes de su lanzamiento, el programa ya cuenta con 745 agencias de viajes capacitadas y 529 que iniciaron el proceso de adhesión a las diferentes categorías del Sello de Calidad lanzado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, consolidando una respuesta muy positiva del sector en todo el país.

"La respuesta de las agencias de viajes superó nuestras expectativas. En muy poco tiempo logramos que cientos de empresas de todo el país se capaciten y comiencen a transitar este camino de mejora continua. Este es el resultado del trabajo articulado entre FAEVYT y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, con un objetivo común: seguir fortaleciendo a las agencias de viajes y elevar los estándares de calidad del sector. El Sello promueve una transformación en la gestión de las agencias, fortaleciendo su competitividad, profesionalización y capacidad de adaptación a las nuevas demandas del turismo." señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT

Con el trabajo conjunto de FAEVYT, las Asociaciones Regionales de la Federación y la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación hasta el momento, 745 agencias de viajes participaron de las capacitaciones virtuales realizadas vía Zoom, donde recibieron las herramientas necesarias para conocer el funcionamiento del programa, los requisitos y el proceso de implementación.

Como resultado de este trabajo federal, 529 agencias ya iniciaron su aplicación a las distintas categorías del Sello de Calidad y 119 completaron exitosamente el proceso correspondiente a la categoría Bronce, por lo que próximamente recibirán su certificación, que les permitirá continuar avanzando hacia los niveles Plata y Oro, consolidando un proceso de mejora continua.

El Sello de Calidad FAEVYT–SECTUR busca fortalecer la profesionalización de las agencias de viajes mediante estándares de gestión que promuevan la excelencia, la innovación y la mejora permanente, generando mayor competitividad y confianza para los viajeros.

Mas información: https://www.faevyt.org.ar/sellodecalidad/



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