La Rioja mantiene una sostenida ocupación hotelera y un positivo movimiento turístico

Los datos del Observatorio Económico de Turismo reflejan un impacto económico superior a los $12.012 millones entre el 6 y el 26 de julio. La tercera semana del período alcanzó un 70% de ocupación hotelera, consolidando un positivo movimiento turístico en toda la provincia.

28 de Julio de 2026 11:40hs

Por Ricardo Seronero

La Rioja registró un positivo desempeño turístico durante las tres semanas del receso invernal, comprendidas entre el 6 y el 26 de julio. Los indicadores relevados reflejan un sostenido movimiento de visitantes en toda la provincia, con niveles de ocupación que permitieron fortalecer la actividad y dinamizar las economías regionales.

Durante este período, la provincia alcanzó una ocupación hotelera promedio del 65%, mientras que la tercera semana del receso llegó al 70%, marcando el mayor nivel de movimiento turístico. Asimismo, la actividad generó un impacto económico estimado en $12.012 millones.

Por regiones, el Oeste registró el mayor nivel de ocupación con un 70%, seguido por los Llanos con un 65% y el Norte con un 60%. En cuanto a los destinos más visitados, se destacan Olta con un 78% de ocupación, Villa Unión con un 73% y Chilecito con un 70%, consolidándose como los principales puntos elegidos por quienes recorrieron la provincia.

Previaje Riojano: una herramienta eficaz para fortalecer el turismo interno

En este marco, el programa Previaje Riojano volvió a posicionarse como una política pública clave para incentivar el turismo interno y acompañar al sector durante el receso invernal. La iniciativa alcanzó la ejecución total de los $250 millones previstos en vouchers Chachos, destinados a promover el consumo turístico dentro de la provincia.

Según la información suministrada por los Puntos de Canje del programa Previaje Riojano del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, durante este período se concretaron 1.899 canjes, beneficiando de manera directa a turistas y prestadores de servicios turísticos de toda La Rioja.

Los resultados alcanzados durante estas tres semanas ratifican la importancia del Previaje Riojano como una herramienta eficaz para estimular la demanda, fortalecer la actividad turística y generar beneficios concretos en toda la cadena de valor del sector, consolidando al turismo como un motor del desarrollo económico provincial.



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