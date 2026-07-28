”La repavimentación de las rutas 1 y 51 y la nueva cancha de arena son fruto de la escucha” dijo el intendente Marcos Castro

El intendente de Viedma participó junto al gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, del acto de apertura de sobres para la obra de repavimentación y refuncionalización de las rutas provinciales 1 y 51, además de la presentación del proyecto y la entrega del aporte para la construcción del futuro Estadio de Arena en el Parque Ferreira.

28 de Julio de 2026 12:08hs

Por Ricardo Seronero

Durante el acto, el jefe comunal destacó que ambas iniciativas son el resultado del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno provincial, a partir de las demandas planteadas por la comunidad y las instituciones de la ciudad.

"El resultado de esto es fruto de la escucha", dijo Castro, y recordó que al inicio de la gestión "le planteamos al gobernador un esquema de trabajo articulado y lo que Viedma necesitaba en distintas cuestiones, vinculadas con su infraestructura vial y con su infraestructura deportiva".

En ese sentido, el intendente remarcó que el desarrollo del deporte constituye uno de los principales rasgos identitarios de Viedma y que la nueva infraestructura responde a una demanda de larga data de deportistas e instituciones.

"Cuando hablamos de infraestructura deportiva, hablamos de que Viedma hoy, en su signo identitario, el deporte está muy marcado. Teníamos que poder darle a la ciudad y a los deportistas las infraestructuras que se merecen y que se necesitaban", dijo el mandatario comunal.

El proyecto prevé la puesta en valor del actual espacio destinado a los deportes de arena en el Parque Ferreira mediante la incorporación de tribunas, iluminación, sistema de drenaje y cerramiento perimetral, permitiendo contar con un escenario apto para entrenamientos y competencias de mayor nivel.

Para ello, el gobierno de Río Negro entregó al Municipio un aporte de 40 millones de pesos, destinado al inicio de la construcción del estadio de arena.

Castro recordó que la iniciativa fue elaborada tomando como referencia experiencias similares desarrolladas en otras ciudades de la provincia y destacó que forma parte de un proceso de fortalecimiento de la infraestructura deportiva local.

En relación con la obra vial, el intendente sostuvo que la repavimentación y refuncionalización de la ruta Provincial 51 representa una inversión estratégica para acompañar el crecimiento urbano de la capital rionegrina.

Al respecto, dijo que "la ruta 51 ya no es solo la ruta de acceso al aeropuerto". "Es la ruta que hoy nos vincula con el crecimiento planificado de la ciudad, es el acceso a la Universidad de Río Negro, a los clubes deportivos, al autódromo y a miles de lotes que se están desarrollando en ese sector", agregó.

Asimismo, señaló que las nuevas rotondas y obras complementarias permitirán mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial en sectores que han adquirido una importancia creciente por el desarrollo urbano y educativo de Viedma.

El gobernador Alberto Weretilneck señaló que ambas iniciativas forman parte de una planificación integral para el desarrollo de la capital provincial y remarcó la importancia de acompañar el crecimiento de Viedma con obras estratégicas.

"No son acciones aisladas; son la consecuencia de un diálogo entre el Municipio, la Provincia y los distintos sectores de la comunidad", destacó Weretilneck.

El mandatario provincial destacó además que la obra vial permitirá mejorar uno de los principales accesos a la ciudad y fortalecer la conectividad de sectores estratégicos, mientras que el futuro estadio de arena responde al desarrollo deportivo alcanzado por Viedma.

"La infraestructura deportiva es la consecuencia de algo anterior: del crecimiento de los deportistas, de los profesores y de las instituciones. Viedma tiene una identidad muy fuerte vinculada a los deportes de arena y esta obra responde a esa realidad", cerró el gobernador.



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