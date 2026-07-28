Jalil y Scioli en el cierre de la Fiesta del Poncho 2026

Más de 1,7 millones de visitas y $6.100 millones en ventas. “Felicitaciones al Gobernador y a la provincia por el enorme trabajo para hacer posible una nueva edición de esta Fiesta que nos llena de orgullo y que sigue poniendo en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones” señaló Scioli.

28 de Julio de 2026 11:47hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, viajó a Catamarca, mantuvo reuniones con el gobernador Raúl Jalil, y participó del cierre de la 55ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

En la Casa de Gobierno tuvo un encuentro de trabajo con Jalil y entidades privadas del sector turístico para potenciar el turismo y el deporte en la provincia. Abordaron temas relacionados con la creciente conectividad aérea, los altos números de ocupación, y el proyecto para la conformación de un nuevo parque nacional.

En este sentido, Scioli aseguró: “Hablamos sobre la matriz productiva de la provincia en la cual el turismo vinculado a la naturaleza y experiencias únicas es clave”.

Asimismo, el funcionario nacional recorrió el predio Ferial en su décima y última jornada, presenció el show del Chaqueño Palavecino, destacó el “peso turístico del evento” y expresó: “Felicitaciones al Gobernador y a la provincia por el enorme trabajo para hacer posible una nueva edición de esta Fiesta que nos llena de orgullo y que sigue poniendo en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

Por su parte, Jalil afirmó: “Es una alegría enorme haber recibido a Daniel Scioli, quien también participó del cierre de nuestra Fiesta, gracias por acompañarnos”.

Con respecto a la ocupación turística en Catamarca, la Cámara Argentina de Turismo (CAT) indicó que la provincia promedia un 70% de ocupación con la capital catamarqueña en un 74%, una de las mejores temporadas de los últimos años impulsada por la Fiesta del Poncho.

Según datos publicados por el medio local El Ancasti con base en un relevamiento entre los asistentes a la Fiesta del Poncho, la edición 2026 recibió 1.711.568 visitas durante sus diez jornadas. Cada visitante asistió, en promedio, 3,7 días a la fiesta, y 6 de cada 10 turistas llegaron a Catamarca principalmente por este festejo.



Fito Páez le puso magia al cierre

El emblemático cantautor rosarino Fito Páez siempre llena los escenarios de magia. Y esta vez lo hizo en la última noche de la 55° edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, ante un público que colmó las instalaciones del salón principal del Predio Ferial y que cantó y coreó cada una de las canciones del ícono del rock argentino.

El rosarino regaló una noche inolvidable de rock nacional y sumó una nueva leyenda al festival: “Gracias Catamarca, ¡volveremos!”, dijo el artista

Fue una hora y media de un show conmovedor, que arrancó con “El amor después del amor”, “Dos días en la vida” “Once y seis”. La conexión con el público fue inmediata, para luego escuchar “Thelma y Louise”, “Circo Beat” y “Sale el sol”. Más tarde, propuso “Un vestido y un amor”, “A rodar mi vida” y “Mariposa Tecknicolor”, himnos para distintas generaciones.



Impacto económico

Uno de los indicadores más relevantes fue el volumen de ventas registrado dentro del Predio Ferial. Artesanos, diseñadores, productores regionales, comerciantes y gastronómicos alcanzaron una facturación conjunta superior a los $6.102 millones, lo que representa un crecimiento nominal del 20% respecto de la edición 2025, cuando las ventas habían totalizado $5.083 millones.

En un escenario económico desafiante para el consumo, estos resultados reflejan la capacidad de la Fiesta del Poncho para generar oportunidades concretas de comercialización y fortalecer la economía de cientos de emprendedores y productores que encuentran en este espacio una de las principales vidrieras del año.

A ese movimiento económico se sumó el impacto sobre el empleo. La organización de la fiesta permitió generar más de 3.000 puestos de trabajo directos, principalmente en gastronomía, servicios, logística, producción y atención al público.

"Nos alegra confirmar que el Poncho sigue consolidándose como el gran motor económico del turismo catamarqueño en invierno. Que seis de cada diez turistas hayan elegido venir a la provincia principalmente por la Fiesta demuestra la importancia de sostener esta política pública en el tiempo. El Poncho no solo representa una propuesta cultural para catamarqueños y visitantes, sino que es una herramienta concreta para generar trabajo, mover la economía y fortalecer el desarrollo turístico de toda la provincia", señaló la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

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