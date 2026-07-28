El Previaje Riojano movilizó más de $794 millones y fortaleció la temporada de invierno

La edición 2026 alcanzó una inversión provincial de $250 millones en Chachos, generó más de $544 millones en facturación turística y benefició a más de 7.600 personas entre el 6 y el 25 de julio.

28 de Julio de 2026 12:02hs

Por Ricardo Seronero



Las vacaciones de invierno generaron, hasta el momento, un impacto económico de $12.012.000.000 en la provincia de La Rioja, como resultado del movimiento turístico registrado en los distintos destinos, el consumo de los visitantes y la actividad desarrollada en alojamientos, gastronomía, comercios, transporte, excursiones y otros servicios vinculados con el sector.

Dentro de este escenario, el Programa Previaje Riojano con chachos tuvo un papel destacado como herramienta de promoción y estímulo al consumo. Entre la facturación registrada por alojamientos y agencias de viajes adheridas y la inversión realizada por el Gobierno provincial, el Programa movilizó un circuito económico directo de $794.145.827.

La cifra surge de los $544.145.827 facturados por prestadores turísticos adheridos, a los que se suman los $250.000.000 en Voucher Chachos inyectados por el Gobierno provincial para incentivar nuevos consumos en comercios, establecimientos gastronómicos, estaciones de servicio, bodegas, farmacias, productos regionales, alojamientos, agencias de viajes y otros rubros vinculados con la actividad.

De esta manera, el Programa permitió que el gasto inicial realizado por los turistas en alojamientos y agencias continuará circulando dentro de la economía riojana, generando un efecto multiplicador sobre el comercio, los servicios y las economías locales.

Más de 1.800 canjes y presencia en toda la provincia

Durante el período comprendido entre el 6 y el 25 de julio de 2026, se realizaron 1.899 canjes, con un promedio de 105 operaciones diarias, distribuidas entre los puntos habilitados en distintos lugares de la provincia.

Villa Unión concentró el 48% de los canjes efectuados, seguida por Chilecito con el 32%, La Rioja Capital con el 14%, Aimogasta con el 3%, Chamical con el 2% y Chepes con el 1%.

A través de estas operaciones, más de 7.600 personas accedieron al beneficio, provenientes principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, además de residentes de La Rioja Capital y visitantes de otras provincias del país.

Amplia participación del sector turístico privado

La edición contó además con una amplia participación del sector turístico privado, con 79 alojamientos y 44 agencias de viajes adheridas, junto con una red de más de 480 comercios habilitados para recibir los Chachos generados por el Programa.

La respuesta alcanzada demuestra la capacidad del Previaje Riojano para articular el trabajo entre el Estado y el sector privado, mejorar la competitividad del destino y ofrecer un beneficio concreto a quienes eligieron recorrer la provincia durante las vacaciones de invierno.

Una herramienta que acompañó una temporada positiva

El impacto de la herramienta se produjo en una temporada que registró picos de ocupación hotelera de hasta el 85% y un crecimiento interanual de entre el 12% y el 13%, de acuerdo con los relevamientos realizados por el Observatorio Económico de Turismo de La Rioja.

En este contexto, el Previaje Riojano acompañó el movimiento registrado en los principales destinos, incentivó la contratación de servicios turísticos y generó nuevos consumos en diferentes localidades de la provincia.

La implementación del Programa se desarrolló mediante la articulación de distintas áreas del Gobierno provincial, con un rol fundamental del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en la administración del sistema, la operatoria de los puntos de canje, la validación de las operaciones y la entrega de los Chachos a los beneficiarios.

Los resultados obtenidos ratifican la decisión del Gobierno de La Rioja de considerar al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico y social, especialmente en un contexto nacional complejo para el sector.

Con una inversión total de $250 millones en Chachos, el Previaje Riojano se consolidó como una política pública capaz de acompañar al sector privado, estimular la demanda, fortalecer la temporada invernal y generar oportunidades concretas para prestadores, comerciantes y trabajadores de toda la provincia.



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