Como en los 90: casi la mitad de los jóvenes siguen viviendo con sus progenitores

El 44% de los jóvenes sigue viviendo con su madre y/o su padre; solo el 26% reside en forma individual y el 21% comparte vivienda con amigos o compañeros. La llamada canasta de emancipación se ubicó en $1.321.651 mensuales, monto que incluye alquiler, servicios básicos y consumo esencial; equivale a 47% más que el salario promedio de un joven, estimado en torno a $900.000.

28 de Julio de 2026 13:44hs

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociales de UADE muestra que el 44% de los jóvenes sigue viviendo con su madre o su padre; solo el 26% reside en forma individual y el 21% comparte vivienda con amigos o compañeros. Según la investigación, el principal impedimento para emanciparse es el costo del alquiler acompañado por los gastos fijos del hogar.

La llamada canasta de emancipación se ubicó en $1.321.651 mensuales, monto que incluye alquiler, servicios básicos y consumo esencial; equivale a 47% más que el salario promedio de un joven, estimado en torno a $900.000. Esa brecha explica por qué muchos posponen la independencia: conseguir ingresos que cubran el alquiler sin renunciar a otras necesidades o a la continuidad de los estudios resulta, en la práctica, una tarea inaccesible para una proporción significativa de la generación.

La convivencia mantiene a la familia como una red de contención, aunque también alimenta frustración y sensación de estancamiento. El estudio registra que el 27% valora la tranquilidad y el apoyo del hogar, mientras que porcentajes menores reconocen frustración (14%) o estancamiento (13%). Pese a ese doble sentido, el deseo de mudarse persiste: 58% de quienes viven con sus padres planea independizarse cuando la economía lo permita, 21% duda y el resto no lo considera por ahora.

Para miles de jóvenes argentinos, dejar la casa de los padres dejó de ser un paso casi automático y se convirtió en una meta condicionada por los ingresos. Aunque trabajen o estudien, muchos no pueden afrontar el conjunto de gastos que implica vivir por cuenta propia: alquiler, expensas, servicios y garantías elevan la barrera de acceso a una vivienda independiente.