Al menos 50 heridos por un fuerte terremoto en Japón

En la isla de Kyushi, varias viviendas se derrumbaron; en al menos cuatro inmuebles había personas atrapadas. También se reportaron incendios y daños en carreteras y puentes. Se levantó un alerta de tsunami.

28 de Julio de 2026 10:27hs

La isla de Kyushu sufrió un fuerte terremoto de magnitud 7,1 que dejó al menos 50 personas hospitalizadas y provocó el colapso de una docena de edificios en el suroeste de Japón. La Agencia Meteorológica Japonesa ubicó la intensidad máxima en el nivel 7 de la escala Shindo, que mide la sensación del temblor en la superficie.

Las autoridades informaron que varias viviendas se derrumbaron y que en al menos cuatro inmuebles había personas atrapadas. También se reportaron incendios y daños en carreteras y puentes; las labores de rescate y evaluación de daños siguen en curso.

Unos 45.060 hogares e instalaciones quedaron sin suministro eléctrico en la prefectura de Kumamoto, donde residentes describieron temblores tan intensos que les resultó imposible mantenerse en pie y sintieron palpitaciones. La alerta de tsunami, emitida inicialmente con olas estimadas de hasta un metro, fue levantada horas después tras no registrarse actividad marina significativa.

La primera ministra señaló que hay múltiples heridos y pidió cautela mientras avanzan las inspecciones de infraestructuras críticas. La regulación nuclear del país aseguró que las centrales en la zona no presentan anomalías.