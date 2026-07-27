Sigue cayendo la venta de ropa: 6,9% interanual en unidades vendidas para el tercer bimestre de 2026

En el contexto de más de dos años de derrumbe, 55% de las compañías declaró una disminución en sus ventas, 27% registró aumentos y 18% no percibió cambios.

27 de Julio de 2026 12:59hs

Las ventas de indumentaria retrocedieron otra vez en el tercer bimestre de 2026 y confirman que el consumo no logra recuperarse de manera sostenida. El relevamiento de la Cámara Argentina de la Indumentaria mostró una caída interanual de 6,9% en unidades vendidas, en un contexto donde la baja demanda sigue siendo la principal preocupación del sector.

El registro refleja más de dos años de resultados negativos, con una sola excepción en el segundo bimestre de 2025. A nivel empresarial, la mayoría informó condiciones adversas: 55% de las compañías declaró una disminución en sus ventas, 27% registró aumentos y 18% no percibió cambios.

La debilidad del consumo marcó el diagnóstico de las firmas: ocho de cada diez identificaron la caída de la demanda como su mayor dificultad, por encima de costos, financiamiento o acceso a insumos. En las respuestas abiertas predominaron términos como incertidumbre, baja en ventas y caída de la rentabilidad; algunas empresas reportaron cierres de locales y otras señalaron que reducen márgenes para sostener puestos de trabajo.

Las expectativas no anticipan un giro brusco: 63% espera ventas estables en los próximos tres meses, 22% prevé un empeoramiento y 16% proyecta mejoras. Pese a la debilidad comercial, se observaron señales operativas favorables: los stocks comenzaron a normalizarse y mejoró la situación en la cadena de pagos, aunque persisten episodios de atraso. La rentabilidad sigue en tensión: 55% no pudo trasladar aumentos de costos a precios y solo una de cada diez empresas traspasó más de la mitad de esos incrementos.