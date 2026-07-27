Más de trescientos treinta mil desplazados por los incendios forestales en Europa Meridional

En España, Francia e Italia, las autoridades advierten que la situación podría empeorar con la llegada de un nuevo pico de calor.

27 de Julio de 2026 09:03hs

Una ola de incendios forestales mantiene en alerta al sur de Europa y obligó a evacuar a más de 330.000 personas en España, Francia e Italia. Las llamas se extienden por decenas de miles de hectáreas mientras equipos de emergencia trabajan para proteger poblaciones y vías de comunicación. Las autoridades advierten que la situación podría empeorar con la llegada de un nuevo pico de calor.

El departamento francés de Gironda concentra el foco más grave: el incendio, considerado el peor en cinco décadas, ya consumió más de 42.000 hectáreas y forzó evacuaciones masivas en las cercanías de Burdeos. El cambio de viento durante la madrugada amplificó el desplazamiento del fuego y obligó a trasladar a decenas de miles de residentes en pocas horas.

En España persisten varios focos activos, con especial atención en Ávila y áreas de la Comunidad de Madrid, donde el fuego arrasó extensas superficies; en algunos sectores la intensidad descendió tras un leve alivio meteorológico, pero otros incendios siguen fuera de control. En la costa este, en la provincia de Castellón, miles de personas también debieron abandonar sus hogares ante la rápida expansión de las llamas.

Italia registra incendios en diversas regiones del sur y en Sicilia, alimentados por temperaturas muy altas y vegetación seca. Los servicios de emergencia mantienen despliegues para evitar el avance hacia núcleos urbanos y zonas turísticas. Los expertos señalan que, sin precipitaciones y con vientos sostenidos, el riesgo seguirá siendo elevado en los próximos días.