El mejor gol del Mundial fue el segundo de Cabo Verde a Argentina

Se trata del potente disparo de Sidny Lopes Cabral que empató momentáneamente el cotejo de dieciseisavos de final, ya en el alargue.

27 de Julio de 2026 13:35hs

La FIFA eligió como mejor gol del Mundial 2026 el potente disparo de Sidny Lopes Cabral que empató momentáneamente a Cabo Verde frente a la sSlección Argentina en los dieciseisavos de final. El extremo conectó desde fuera del área en el tiempo suplementario, colocando la pelota en el ángulo derecho y dejando sin opción al arquero Emiliano Martínez; Argentina, sin embargo, terminó imponiéndose 3-2 y avanzó en el torneo.

La jugada se produjo a los 102 minutos en Miami. Cabral superó a Alexis Mac Allister y, apenas encontró el espacio, lanzó un remate con efecto que se incrustó junto al palo; después del partido explicó que al ver la trayectoria de la pelota dudó de lo que acababa de lograr y que comprendió la magnitud del gol al observar la reacción de sus compañeros.

El delantero sostuvo que siempre soñó con anotar en un Mundial, aunque no imaginó hacerlo de esa manera ni ante la Argentina. En sus redes sociales celebró el reconocimiento con un mensaje de gratitud y fe, y el festejo en la cancha dejó una imagen conmovedora cuando corrió hacia la tribuna y vio a su madre descompensada por la emoción.

La distinción tiene un valor simbólico por la trayectoria del futbolista: años atrás jugaba en la quinta división de Alemania y afrontaba problemas económicos. En la votación final, su tanto superó los de Eldor Shomurodov y Wilson Isidor, y su nombre se sumó a la lista de autores premiados por la FIFA en ediciones anteriores.