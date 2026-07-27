Casi la mitad de los menores de 30 años vive en situación de vulnerabilidad

Dos de cada diez jóvenes vulnerables ni trabajan ni estudian, y un segmento aún más crítico —un tercio de esa población— suma además la falta de búsqueda de empleo, formando el grupo conocido como “Triple Ni”.

27 de Julio de 2026 11:30hs

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad muestra que casi la mitad de las personas entre 18 y 29 años enfrenta condiciones sociales adversas. La investigación, realizada mediante encuestas presenciales entre diciembre de 2025 y enero de 2026 a 1.002 jóvenes, establece que el 48,9% de ese tramo etario vive en contextos vulnerables.

La encuesta también advierte sobre una fuerte desvinculación de los jóvenes respecto de las instituciones que integran socialmente, como la escuela y el empleo. Dos de cada diez jóvenes vulnerables ni trabajan ni estudian, y un segmento aún más crítico —un tercio de esa población— suma además la falta de búsqueda de empleo, formando el grupo conocido como “Triple Ni”.

La precariedad laboral es la norma para quienes sí trabajan: la mayor parte desarrolla actividades en la economía informal, principalmente en comercio, construcción y tareas de cuidado. Apenas el 18,9% posee un empleo registrado total o parcialmente; el resto trabaja en condiciones no registradas o por cuenta propia, y más de la mitad declara que sus ingresos no alcanzan para cubrir el mes.

En términos domésticos y educativos, la mayoría reside en hogares numerosos y presenta trayectorias escolares incompletas. Casi la mitad vive en hogares de cinco o más integrantes; seis de cada diez no terminaron el secundario. Solo uno de cada cuatro jóvenes vulnerables continúa estudiando y apenas el 6,7% ha cursado estudios terciarios o universitarios.