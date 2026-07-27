Boca 0 Riestra 3: "Lo de ayer queda en una de las páginas más vergonzosas de la historia del club"

"Boca tiene 12 o 13 jugadores; después, hay ciclos que están terminados y jugadores que terminan irritando a la gente. Creo que la serie con O'Higgins está muy abierta y por eso la decisión de Arruabarrena (de poner muchos suplentes). "Alarcón, Velazco, Palacio que ahora está lesionado, Zenón mismo, son cuatro jugadores que Boca debería replantearse seriamente qué hacer con ellos. A Paredes le dio dos días de descanso, el jueves será titular sin dudas", sentenció nuestro periodista Martín Costa.

27 de Julio de 2026 10:35hs

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