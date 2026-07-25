Todo lo que el Litoral tiene para ofrecer en las vacaciones de invierno

Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe invitan a descubrir una región donde la imponente biodiversidad se combina con una rica identidad cultural, a través de propuestas deportivas, gastronómicas y de entretenimiento para toda la familia.

25 de Julio de 2026 09:25hs

Por Ricardo Seronero

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación da a conocer las opciones que las provincias del Litoral argentino tienen preparadas para los visitantes durante el receso invernal.

Chaco

La provincia invita a descubrir un destino que combina arte, naturaleza y bienestar. En Resistencia, conocida como la Ciudad de las Esculturas, más de 650 obras convierten sus calles y plazas en un museo a cielo abierto, acompañado de una variedad de opciones en gastronomía y cultura.

Para quienes buscan descansar, las Termas de Presidencia Roque Sáenz Peña son una buena opción por sus aguas mineromedicinales.

Además, el Parque Nacional El Impenetrable exhibe uno de los bosques nativos mejor conservados del país, donde es posible recorrer senderos, navegar el río Bermejo, realizar safaris fotográficos y descubrir especies emblemáticas como el oso hormiguero gigante, el tapir y el yaguareté. Otra alternativa natural, a solo 111 kilómetros de Resistencia, es el Parque Nacional Chaco, que permite caminar por el monte chaqueño, observar fauna y acampar.

Como parte de la agenda de la temporada, del 28 de julio al 2 de agosto, Juan José Castelli será sede de la Bienal del Impenetrable, que reunirá a escultores de distintos países trabajando en vivo sobre mármol, madera y metal.

Corrientes

Los Esteros del Iberá, uno de los humedales más importantes del mundo, ofrecen la posibilidad de realizar paseos en lancha, caminatas guiadas y avistaje de fauna emblemática como yacarés, ciervos de los pantanos, carpinchos y más de 400 especies de aves. La propuesta se complementa con el Parque Nacional Mburucuyá, un refugio de bosques, esteros y palmares.

Asimismo, la provincia será sede de dos de los eventos más importantes del calendario pesquero nacional. Del 31 de julio al 2 de agosto, la ciudad de Goya recibirá el 30.º Concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada con Devolución, que reunirá a pescadores de todo el país junto con espectáculos musicales, feria de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas.

En tanto, del 14 al 17 de agosto, la villa turística de Paso de la Patria celebrará la 61.ª Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, tradicional torneo de pesca deportiva con devolución que se completa con peñas, exposiciones, espectáculos musicales y destacados sorteos.

Misiones

El Parque Nacional Iguazú, hogar de las majestuosas Cataratas del Iguazú, continúa como visita que sorprende en cada recorrido con sus pasarelas, la exuberancia de la selva paranaense y una biodiversidad que lo convierte en uno de los grandes atractivos naturales del mundo. La propuesta suele estar acompañada por recorridos por establecimientos yerbateros y de té.

El patrimonio histórico también ocupa un lugar destacado. Las Misiones Jesuíticas de San Ignacio permiten conocer el legado de las antiguas misiones guaraníes a través del Centro de Interpretación. Muy cerca de allí, la Casa Museo Horacio Quiroga invita a recorrer el hogar donde vivió el célebre escritor uruguayo y a descubrir los paisajes que inspiraron los inolvidables Cuentos de la Selva.

Como parte de la agenda de invierno, del 24 al 26 de julio, Garuhapé celebrará la Fiesta Provincial del Envasado, un encuentro con entrada libre y gratuita que reunirá a productores, artesanos y emprendedores gastronómicos de la región.

Formosa

La provincia es sede del Bañado La Estrella, uno de los humedales más extensos de Sudamérica, que ofrece paseos en embarcación, avistaje de aves y fauna. Otra opción que ofrece la provincia es el Parque Nacional Río Pilcomayo, donde se puede disfrutar la biodiversidad del Gran Chaco.

En la ciudad de Formosa, la costanera sobre el río Paraguay y la gastronomía regional completan la experiencia, mientras que la agenda invernal invita a sumarse a dos celebraciones tradicionales. Del 31 de julio al 2 de agosto se realizará La Formoseñada, con propuestas gastronómicas, culturales, deportivas y espectáculos para toda la familia.

Además, el 31 de julio, el tradicional Festival de la Caña con Ruda reunirá a vecinos y visitantes para celebrar uno de los rituales más arraigados del litoral, con música, comidas típicas y la tradicional bebida que da nombre a la fiesta.

Entre Ríos

Con más de una decena de complejos termales distribuidos en toda la provincia, las aguas mineromedicinales ofrecen propuestas de bienestar y relax para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

También se puede recorrer la Ruta del Vino entrerriano para conocer el proceso de elaboración y degustar varietales que reflejan la identidad de un territorio donde la tradición vitivinícola volvió a florecer.

Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional El Palmar es una visita imperdible. Senderos, palmares de yatay y aves ofrecen postales únicas a orillas del río Uruguay.

Santa Fe

Rosario incluye propuestas para disfrutar en familia, como el Tríptico de la Infancia, un innovador circuito que promueve el juego, la creatividad y el aprendizaje a través de experiencias participativas para chicos y grandes. La ciudad también invita a recorrer la costanera y sus parques, además de seguir la Ruta de Messi y el Circuito Di María. La experiencia se completa con una destacada propuesta gastronómica: Rosario es la Capital Nacional del Helado Artesanal, y sus sabores se suman a clásicos locales como el carlito, los pescados de río y los tradicionales bodegones y corredores gastronómicos de Pichincha y avenida Pellegrini.

También la ciudad de Santa Fe despliega una nutrida agenda de actividades con espectáculos, ferias, visitas guiadas, museos, experiencias interactivas y propuestas recreativas para todas las edades.

Entre las opciones naturales, Jaaukanigás, uno de los humedales más importantes de Sudamérica, ofrece paseos por riachos e islas, avistaje de aves y paisajes únicos del valle de inundación del río Paraná.

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