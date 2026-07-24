Salinas de La Pampa: anunciaron jornada de minería, geología y turismo

La importante capacitación está destinada a diversos actores del turismo en Salinas de La Pampa. “Vamos a llevar adelante una demanda que nos plantean muchos vecinos y vecinas de nuestra Provincia, que era seguir capacitando al recurso humano en Salinas, que es para nosotros un patrimonio natural y cultural muy importante para la provincia de La Pampa" sostuvo el secretario de Turismo, Saúl Echeveste.

24 de Julio de 2026 11:41hs

Por Ricardo Seronero

La presentación se realizó en la Secretaría de Turismo, y fue encabezada por el titular del área, Saúl Echeveste, junto a Cristian Buss, director de Minería e Inspecciones de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería y la directora de Desarrollo y Oferta Turística, Florencia Stefanazzi.

El secretario de Turismo, Saúl Echeveste, dijo que “en esta oportunidad, nosotros vamos a llevar adelante una demanda que nos plantean muchos vecinos y vecinas de nuestra Provincia, que era seguir capacitando al recurso humano en Salinas, que es para nosotros un patrimonio natural y cultural muy importante para la provincia de La Pampa, y entendíamos que teníamos que tener más personas que estén capacitadas y poder mostrar este atractivo que, como ustedes saben, lo tenemos en Macachín, General Acha, La Adela, San Martín y próximamente lo vamos a tener en Puelches Es un trabajo que se está llevando en conjunto. Entonces, entendíamos que es importante siempre darle un valor y poder capacitar a nuestro humano”, concluyó.

Cristian Buss, director de Minería e Inspecciones de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, destacó que “esta sinergia que tenemos entre Turismo y Energía, donde también participa la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Cultura, se ve a nivel territorial y regional también. Vamos a tener la presencia de la Subsecretaría de Minería de la provincia de Buenos Aires y personal de la Secretaría de Minería de la provincia de Río Negro, que han tomado al trabajo que se está llevando en este tema de Salinas. estos cinco circuitos habilitados, lo han visto con la seriedad y la responsabilidad que se ha manejado. Tener esta posibilidad de seguir capacitando, de ampliar esta oferta tan única y tan particular que tiene la provincia de La Pampa es uno de nuestros valores más distintivos que tenemos El caldén y la sal, parte de nuestros pueblos originarios y de toda esta cultura salinera”, concluyó.

Florencia Stefanazzi, directora de Desarrollo y Oferta Turística, indicó que “la capacitación va a ser una jornada de minería, geología y turismo, y se va a realizar el próximo miércoles 29 de julio de 9 a 17:30, en la Sala Ricardo Nervi de MEDASUR. Las inscripciones van a estar en un volante de difusión que estamos realizando, y va a haber un link de inscripción, un formulario para nosotros poder saber de antemano quiénes son los inscriptos y los interesados. gratuita, está abierta a todo público, especialmente a aquellos guías, profesionales, prestadores que quieran capacitarse”, concluyó.

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