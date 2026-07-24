Estas vacaciones de invierno, Rosario es un 10

Se vienen los últimos dos findes vacaciones en la ciudad y lo disfrutamos con planes para todas las edades y todos los gustos, para que tengas unas vacaciones de 10 en la tierra del 10.

24 de Julio de 2026 13:47hs

Por Ricardo Seronero

Parques lúdicos, paseos frente al río, circuitos autoguiados y experiencias culturales invitan a descubrir la esencia rosarina y su talento. Para que aproveches al máximo tu visita, armamos una guía con 10 imperdibles y las mejores actividades para disfrutar unas vacaciones inolvidables.

Qué hacer en Rosario: 10 imperdibles para estas vacaciones

Existen propuestas para todos los gustos distribuidas por toda la ciudad. Tomá nota de estos 10 lugares emblemáticos:

1. La Isla de los Inventos

Un espacio mágico para jugar, crear y aprender, desplegado a lo largo de una antigua y reciclada estación de trenes. Un furgón-biblioteca lleno de historias, un Teatrillo de comediantes, un taller de corazones, un archivo para los miedos, una fábrica de papel, una sala del tiempo y ciudades para construir. Jueves a domingos, de 14 a 19 h.

2. La Granja de la Infancia

Un enorme predio verde diseñado para conectarse con la naturaleza, amasar, tejer, jugar y divertirse al aire libre. Jueves a domingos, de 10 a 17 h.

Ubicado en el corazón del Parque de la Independencia, este gran parque lúdico rinde homenaje a la imaginación y la creación, invitando a chicos y grandes a "volar". Jueves a domingos de 13 a 18 hs.

4. Estación Rosario 300

Un viaje inmersivo por la historia de la ciudad. Una propuesta única que combina tecnología, arte e historia: Estación Rosario 300 invita a revivir los momentos más emblemáticos de la ciudad a bordo de un tren. Desde sus orígenes como puerto ribereño hasta su transformación en una ciudad moderna y pujante, este recorrido ofrece una mirada inédita sobre los trescientos años de historia rosarina. Del 20 de julio al 2 de agosto de viernes a domingos de 15 a 19 h.s. Más info y tickets aquí: https://www.rosario.gob.ar/inicio/estacion-rosario-300



5. Museo del Deporte Santafesino

Una experiencia tecnológica, sorprendente y emotiva a través de la gloriosa historia deportiva de la provincia que vio nacer a los mejores del mundo.

Apertura el miércoles 29/08 a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 hs y sábados, domingos y feriados de 14 a 18 h. Entrada libre y gratuita sin reserva previa.

6. La Casa Imaginada

El rincón de la literatura infantil y dispositivos lúdicos para la primera infancia en pleno centro de la ciudad. Lunes a viernes de 8 a 18 hs, sábados de 9 a 13.30 hs.



7. Complejo Astronómico Municipal

Ideal para mentes curiosas. Cuenta con Planetario, el Museo Experimental de Ciencias, observaciones en el observatorio y una divertida Maratón de Salas de Escape.

8. Estación Embarcaderos

Un espacio dedicado a las infancias en una antigua estación ferroviaria, con hermosas propuestas lúdicas tanto en su interior como en su jardín. No te pierdas su agenda de espectáculos infantiles y las exploraciones por el jardín. Miércoles a viernes de 10 a 17 hs y los domingos de 10 a 13 hs.

9. Museos de la ciudad

Los museos de la ciudad son otro lugar para escapar del frío y adentrarse en la cultura local. Estos museos además tendrán una agenda destacada para las infancias: Museo Castagnino, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de la Memoria, Museo de la Ciudad y Museo de Arte Decorativo.

10. Centros Culturales y otras experiencias

Diversos espacios públicos tendrán programación especial de teatro, música y muestras. No dejes de visitar el Cultural Fontanarrosa, el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11, el Teatro La Comedia, la Escuela Municipal de Artes Urbanas, Plataforma Lavardén, entre otros.



¡Una agenda llena de planes!

Si algo caracteriza al invierno rosarino es su interminable agenda cultural. Vas a poder disfrutar de obras de teatro, shows musicales, cine y talleres lúdicos. Agendá:

Del viernes 24 al domingo 26 de julio de 13 a 19 h: Primera edición FIL Feria Infantil del Libro. Gratis.

Sábado 25 de julio a las 11 h: Leer, jugar, cantar, aprender: las matemáticas escondidas en casa en el Museo Castagnino.

Sábado 25 de julio a las 16 h: Función clown y circo “Les Volátiles" en el museo macro. Gratis.

Sábado 25 de julio a las 14 h: El Cuoco: show de cocina y humor en el Museo de la Memoria. Gratis

Domingo 26 de julio a las 19.30: Universo entre canciones en el Complejo Astronómico. Una experiencia que fusiona arte, música y ciencia con José Edelstein, Lore Edelstein y Daniela De Rito. Gratis.

Del miércoles 29 de julio al domingo 2 de agosto de 12 a 20 h: Rosario Outlet, Marcas de Acá en la ex Rural.

Del 30 de julio al 2 de agosto: Microferia de arte. Feria federal de arte contemporáneo en el CEC .

Viernes 31 de julio y sábado 1º de agosto a las 19 y 21h: BIOPERA 3D Fulldome. Gratis. Entradas online a través de rosario.gob.ar.

Sábado 1° y domingo 2 de agosto a las 17 h: Bely y Beto en el Teatro El Círculo

Sábado 1° de agosto de 14 a 20 h: Cultura en Juego en Plataforma Lavardén. Una experiencia lúdica para todas las edades, ideal para disfrutar con amigos o en familia.

Consultá la agenda completa en rosario.gob.ar/agenda.

Rosario, tierra de campeones

Seguimos viviendo la emoción mundialista en la ciudad que vio nacer al capitán de la Selección, Leo Messi, y a figuras de la talla de Ángel Di María. Rosario es el lugar perfecto para sentir la pasión por la celeste y blanca y vivir los partidos en sus pintorescos bares y calles de tradición futbolera.

Además, podés aprovechar tu visita para realizar los circuitos autoguiados gratuitos dedicados a nuestros cracks: el Circuito Messi y el Circuito Di María. Solo tenés que descargarte la app Rosario Turismo y salir a recorrer los barrios y clubes que marcaron sus historias.

Aire libre y naturaleza frente al río

¿Sabías que Rosario es la ciudad con más espacio verde por habitante de Argentina? Sus parques son perfectos para relajarse bajo el sol de invierno y llevarse fotos espectaculares:

Costa Nueva y El Aura: Recorré el recientemente inaugurado sector de la costanera central (entre la Terminal Fluvial y el Parque de España). Vas a encontrar El Aura, un impactante mirador con cubierta reflectante para jugar con las fotos, y el imponente mural “Río Arriba”, dirigido por el reconocido artista Martín Ron.

Parque de España: con su imponente playón frente al río para patinar y andar en rollers. No dejes de subir su escalinata para tener una gran postal con la costanera y el paraná de fondo.

Parque de las Colectividades: El punto favorito de locales y turistas para ver el atardecer con el puente Rosario-Victoria en el horizonte. ¡Acá encontrás las famosas letras corpóreas de la ciudad para tu postal de recuerdo! También podés divertirte en El Irupé, un gran juego de vanguardia para chicos.

Parque de la Independencia: Un clásico histórico que alberga al tradicional Laguito para pasear en botes a pedal, el Rosedal, la Fuente de los Españoles y jardines para disfrutar en el pasto..

Calle Recreativa: Si pasás un domingo por la mañana, aprovecha el circuito de avenidas y costanera libre de autos. Podés caminar, correr, patinar o andar en bici frente al Paraná.

Bosque de los Constituyentes: Una imponente reserva natural de más de 40.000 árboles, ideal para caminatas tranquilas, senderismo y avistaje de aves.



Aire libre y naturaleza frente al río

Comer rico es parte fundamental del turismo en Rosario. El invierno invita a refugiarse en la enorme cantidad de cafeterías de especialidad y pastelerías de primer nivel que vas a encontrar en cada barrio, ideales para arrancar la mañana o cortar la tarde.

Para el almuerzo o la cena, los bodegones de la ciudad ofrecen platos abundantes, caseros y llenos de historia. Si buscás la experiencia rosarina por excelencia, no dejes de almorzar un buen pescado de río fresco en los restaurantes ubicados sobre la costanera.

¿Y de postre? En Rosario tomamos helado todo el año porque somos la Capital Nacional del Helado Artesanal. Las heladerías locales te esperan con texturas cremosas y sabores únicos que no vas a probar en otro lado. Para cerrar el día, la noche rosarina vibra alto gracias a una escena en constante crecimiento de bares culturales y vermuterias.

Ferias, compras y recuerdos locales

Las ferias de Rosario son una opción ideal para pasear y llevarte un objeto único con diseño local. Agendá los días y horarios de estos paseos:

Feria del Boulevard: Más de 120 puestos con productos artesanales de excelente calidad (cerámica, marroquinería, juguetes, tejidos). Sábados y domingos de 10 a 20 h.

Feria Retro y Roperito: Un paseo para sumergirse en el pasado con antigüedades coleccionables, combinado con un espacio de moda circular y ropa vintage para todas las edades. Sábados y domingos de 10 a 20 h.

Mercado de Pulgas: Ubicado en la costanera, cuenta con más de 60 puestos fijos de artesanías en la feria más antigua de la ciudad. Sábados, domingos y feriados de 14 a 20 h.

Mercado de Frutos Culturales: Emplazado en el Galpón 17 de Costa Nueva, es un espacio cubierto ideal para comprar objetos de diseño y libros de producción regional.

Biomercado: Se instala especialmente los fines de semana largos en la zona de Moreno y el río, ofreciendo alimentos saludables, plantas y productos sustentables.

Mercado de las Artes: Una pintoresca feria de arte en las inmediaciones de la emblemática ex Aduana, ideal para conocer a creadores locales.

Si buscás marcas nacionales e internacionales, los grandes shoppings de la ciudad y las tradicionales peatonales del centro te ofrecen un paseo comercial rodeado de la imponente arquitectura histórica rosarina.

Recorridos guiados y circuitos autoguiados: descubrí la historia de la ciudad

No te olvides de descargar la app oficial Rosario Turismo para acceder a más de 25 circuitos autoguiados gratuitos que te descubrirán la historia, la arquitectura y las personalidades que transformaron a la ciudad.

Durante vacaciones también podés aprovechar recorridos guiados a pie, en monopatín y en bus turístico. Te dejamos un link con todas las propuestas para que elijas cuál hacer.

¡Armá las valijas y vení a vivir unas vacaciones de invierno que son un 10 en Rosario!

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 16 hs por AM 590 Radio Continental con Ricardo Seronero. Seguinos IG: @sentiargentinaok

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