Corrientes con picos del 80% de ocupación en este receso invernal

Las vacaciones de invierno se viven en prácticamente todo el país y la provincia de Corrientes transita sus últimos días. El ministro de Turismo de Corrientes Juan Enrique Braillard Poccard manifestó que vienen siendo muy positivas para todo el movimiento económico, “estamos hablando de picos del 80% de ocupación, sobre todo para lo que es corredor de los accesos a los esteros de Iberá”.

24 de Julio de 2026 13:53hs

Por Ricardo Seronero

A estos datos, el funcionario provincial agregó que en la ciudad Capital también con muy buenos indicadores en el orden del 50% y otras tantas de las no tradicionales, como son los temporarios.

Si bien en esta temporada el ecoturismo juega el rol protagónico como uno de los productos estrella en la provincia, también la pesca deportiva tiene un muy buen movimiento no solo en el río, sino en los distintos espejos de agua.

Corrientes se presenta con números alentadores y con un buen impacto económico a nivel regional. En contacto con la prensa y consultado acerca de las expectativas para esta última semana, el Ministro de Turismo respondió que esperan un crecimiento en los números de ocupación, y que quienes opten por venir puedan disfrutar de todos los eventos que están ocurriendo a lo largo y ancho de la provincia, organizadas por municipios como en alguna otra propuesta ofrecida por el sector privado.

Respecto a la procedencia de los visitantes, se destacan las provincias del NOA y NEA como también del Paraguay y de Brasil, estos últimos atraídos principalmente por pescadores. “Me da pie para contarles que vamos a estar una vez más participando desde el Gobierno provincial de la Fishing Show Brasil 2026 ahora a fin de mes en San Pablo Brasil, la feria es organizada por la señal Fish Tv que tiene alrededor de 50 millones de abonados. Estaremos viajando acompañado por equipo técnico, de Recursos Naturales, pero lo más importante y lo más destacable con 20 prestadores turísticos de toda la provincia que van a estar cerrando negocio y ofreciendo sus servicios en esa feria”, sostuvo.

Por último, el funcionario detalló que se viene una agenda cargada de actividades en las que, siguiendo los lineamientos del Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Turismo irá trabajando de manera coordinada con los municipios y el sector privado. La referencia es para la participación en eventos de turismo en Capital Federal en los meses de agosto y septiembre, como también el Congreso de Ecoturismo en nuestra ciudad, una feria en el Paraguay y otras presencias más para posicionar de la mejor manera a Corriente como un destino concreto.



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