Convenio para promocionar al caballo criollo en los parques nacionales como experiencia turística

El convenio fue firmado por Daniel Scioli durante la celebración de la edición de este año de la tradicional Exposición Rural, donde se refirió al valor que pueden aportar al turismo las cabalgatas en entornos naturales. “Cuando cada vez más gente del mundo nos visita, vemos que busca vivir experiencias. Y qué mayor experiencia que una cabalgata en lugares magníficos y únicos en el mundo, como nuestros parques nacionales” afirmó el titular de la cartera nacional de turismo en Argentina. El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez dijo “Es un orgullo poder mostrar nuestras bellezas naturales, los lugares más lindos de la Argentina, con nuestro caballo más hermoso, el caballo criollo”.

24 de Julio de 2026 12:22hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, suscribió en el marco de la Exposición Rural, un convenio de cooperación que posibilita el desarrollo de acciones y proyectos de promoción del caballo criollo, que relaciona naturaleza y turismo ecuestre, respetando el patrimonio natural y cultural. El funcionario lo hizo con los presidentes de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, y de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, Claudio Dowdall, en la sala de ventas histórica en la que, desde hace 100 años, se llevan a cabo remates del predio de La Rural, y en la que había una gran cantidad de criadores presentes.

El funcionario destacó la labor de los criadores y afirmó: “Cuando cada vez más gente del mundo nos visita, vemos que busca vivir experiencias. Y qué mayor experiencia que una cabalgata en lugares magníficos y únicos en el mundo, como nuestros parques nacionales”. “Esto hace a la esencia de nuestro país, de la Argentina profunda”, sumó.

Subrayó además que “este año, Argentina batió el récord de llegada de turistas extranjeros, provenientes de países no limítrofes”. “Esto no es casualidad. El turismo rural combinado con las expresiones culturales y la gastronomía genera algo único”, describió.

Álvarez, celebró a su turno llevar adelante el proyecto, al que definió como “una alianza que depara un gran porvenir y un gran posicionamiento de la Argentina en el mundo”. “Es un orgullo poder mostrar nuestras bellezas naturales, los lugares más lindos de la Argentina, con nuestro caballo más hermoso, el caballo criollo”, agregó.

Finalmente, Dowdall dijo: “El caballo criollo es un gran vector para mostrar nuestra Argentina”. A lo que sumó: “Estamos convencidos de que el día de mañana, nos van a visitar desde muchos países a través del programa turístico”.

Mediante el convenio, se buscará difundir al caballo criollo como símbolo de la identidad argentina y desarrollar experiencias turísticas sostenibles en articulación con estancias, parques nacionales y otros actores públicos y privados. Con esto se espera contribuir al desarrollo económico local, al aprovechamiento responsable de los recursos naturales y culturales y al posicionamiento internacional de la oferta turística argentina.

Scioli fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con quien conversó de temas de interés común. Además, el secretario formó parte de la entrega del premio al caballo campeón de este año de la Prueba Tipo y Aptitud, realizada en la pista de Criollos del predio de la Rural.



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