Asesinan a un niño de 12 años y hieren a otras 5 personas en un aparente ajuste de cuentas narco

Ocurrió en el Parque Rodó, de Montevideo, cuando decenas de autos y motos se reunían para presenciar carreras callejeras. Una moto pasó por el lugar y comenzó a disparar contra los espectadores.

24 de Julio de 2026 13:43hs

Un niño de 12 años murió y otras cinco personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una picada clandestina en el Parque Rodó, en Montevideo. El hecho se produjo en la madrugada, cuando decenas de autos y motos se reunían en las inmediaciones del Teatro de Verano para carreras callejeras. Testigos dijeron que una moto pasó por el lugar y comenzó a disparar contra los espectadores.

El llamado al 911 entró cerca de la una; algunos heridos fueron llevados por particulares al Hospital Pasteur antes de la llegada de la Policía. Al acercarse al lugar, los efectivos enfrentaron la fuga de los participantes, que arrojaron piedras contra los oficiales. A pocas cuadras se secuestró una moto de alta cilindrada sin matrícula con impactos de bala, y se hallaron vainas y otros indicios balísticos.

Según el parte oficial, el niño falleció por una herida de bala en el tórax. Entre los cinco lesionados hay personas de 14, 22, 26, 30 y 54 años; el adolescente de 14 sufrió disparos en la pierna y el pecho, fue operado y permanece internado. Varios de los heridos comparten apellido con un clan vinculado al narcomenudeo en Villa Española, lo que llamó la atención de los investigadores.

Las autoridades barajan como hipótesis principal un ajuste vinculado a la guerra entre bandas que afecta a la ciudad desde hace años. Fuentes policiales relacionan a los implicados con familias con viejas rencillas entre sí, y recuerdan que hace dos semanas se registró un múltiple homicidio en otro barrio, en el marco de ese mismo conflicto. ¿Querés que lo adapte al estilo de un despacho para publicación inmediata?