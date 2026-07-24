Ángel Correa, refuerzo de lujo para el River de Coudet

Tras una larguísima negociación, el club anunció que acordó con Tigres UANL la transferencia definitiva del delantero y que, en las próximas horas, el jugador se realizará la revisión médica para firmar su contrato.

24 de Julio de 2026 11:54hs

River cerró una de las negociaciones más largas del mercado y oficializó la llegada de Ángel Correa. El club anunció que acordó con Tigres UANL la transferencia definitiva del delantero y que, en las próximas horas, el jugador se realizará la revisión médica para firmar su contrato.

La operación atravesó días de incertidumbre por cambios reiterados en las condiciones del otro club, lo que generó tensión y puso en riesgo el pase. River reclamó respuestas claras y condicionó el cierre de la negociación a una oferta concreta y viable.

El acuerdo se destrabó cuando River mejoró la forma de pago. El monto pactado fue de 15 millones de dólares, suma que permitirá al club incorporar al campeón del mundo con la selección argentina.

Con 31 años, Correa retorna al fútbol argentino tras más de una década en Europa y una etapa reciente en México. Su llegada aporta experiencia y recursos técnicos al plantel de Eduardo Coudet, que buscará competir en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.