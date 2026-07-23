Suman 5.398 los muertos y 16.740 los heridos por los sismos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela reporta también cambios en las cifras de desplazados, daños materiales y el avance de las labores de recuperación tras la emergencia. Según una plataforma independiente, casi treinta mil personas permanecen desaparecidas.

23 de Julio de 2026 13:53hs

El Gobierno de Venezuela actualizó el balance por los terremotos del 24 de junio: 5.398 fallecidos y 16.740 heridos. En el informe se reportaron además cambios en las cifras de desplazados, daños materiales y el avance de las labores de recuperación tras la emergencia.

Una plataforma autoconvocada que registra personas no localizadas sostiene que aún faltan por ubicar 29.473 personas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, por su parte, recibió estimaciones no confirmadas en junio que elevan esa cifra hasta cerca de 50.000.

El reporte oficial incorporó 52 muertes más respecto al balance anterior y precisó que 23.335 personas continúan alojadas en 107 refugios temporales. Desde el inicio del operativo, 128.324 familias han recibido algún tipo de asistencia.

Sobre el impacto en la vivienda y la infraestructura, las autoridades informaron que 17.907 personas perdieron sus hogares. Los sismos causaron daños en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron, y la mayor parte de la destrucción se concentró en Caracas y el estado La Guaira.